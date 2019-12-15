Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de 15. hafta, oynanan 4 maçla tamamlandı.
Haftaya lider giren Hatayspor, deplasmanda Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup ederek ilk basamaktaki yerini korudu.
TFF 1. Lig'de 15. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Altay-Adana Demirspor: 1-0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Giresunspor: 2-0
Boluspor-Fatih Karagümrük: 0-2
İstanbulspor- Eskişehirspor
: 1-0
Adanaspor-Ekol Göz Menemenspor: 1-3
Keçiörengücü-Hatayspor: 0-1
Cesar Grup Ümraniyespor- Osmanlıspor
: 1-0
Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Akhisarspor: 0-0
Altınordu- Bursaspor
: 0-0
Puan durumu
TFF 1. Lig'de 15. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|--------------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|HATAYSPOR
|15
|10
|3
|2
|22
|11
|11
|33
|2.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|15
|8
|3
|4
|17
|10
|7
|27
|3.
|AKHİSARSPOR
|15
|7
|5
|3
|21
|16
|5
|26
|4.
|CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
|15
|7
|4
|4
|25
|20
|5
|25
|5.
|EKOL GÖZ MENEMENSPOR
|15
|7
|4
|4
|19
|16
|3
|25
|6.
|BURSASPOR
|15
|8
|3
|4
|22
|19
|3
|24
|7.
|FATİH KARAGÜMRÜK
|15
|6
|5
|4
|20
|17
|3
|23
|8.
|KEÇİÖRENGÜCÜ
|15
|5
|7
|3
|12
|10
|2
|22
|9.
|EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
|15
|5
|5
|5
|14
|11
|3
|20
|10.
|ALTAY
|15
|5
|5
|5
|19
|18
|1
|20
|11.
|GİRESUNSPOR
|15
|5
|4
|6
|16
|22
|-6
|19
|12.
|İSTANBULSPOR
|15
|4
|6
|5
|25
|23
|2
|18
|13.
|ADANA DEMİRSPOR
|15
|4
|6
|5
|17
|15
|2
|18
|14.
|ALTINORDU
|15
|3
|5
|7
|13
|19
|-6
|14
|15.
|OSMANLISPOR
|15
|4
|2
|9
|16
|24
|-8
|11
|16.
|BOLUSPOR
|15
|2
|5
|8
|13
|22
|-9
|11
|17.
|ADANASPOR
|15
|1
|6
|8
|16
|27
|-11
|9
|18.
|ESKİŞEHİRSPOR
|15
|4
|2
|9
|21
|28
|-7
|5
Not: Eskişehirspor'un 9, Bursaspor ve Osmanlıspor'un 3'er puanı silinmiştir.
16. hafta programı
20 Aralık Cuma:
19.00 Adana Demirspor-Cesar Grup Ümrnaniyespor
21 Aralık Cumartesi:
14.00 Hatayspor-Adanaspor
16.30 Eskişehirspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor
19.00 Akhisarspor-Boluspor
22 Aralık Pazar:
14.00 Osmanlıspor-İstanbulspor
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altay
16.30 Fatih Karagümrük-Keçiörengücü
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Bursaspor
23 Aralık Pazartesi:
19.00 Giresunspor-Altınordu