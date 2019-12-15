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Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de 15. hafta, oynanan 4 maçla tamamlandı.

15.12.2019 21:24 | Son Güncelleme: 15.12.2019 21:24Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
TFF 1. Lig'de 15. hafta, oynanan 4 maçla tamamlandı.
Haftaya lider giren Hatayspor, deplasmanda Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup ederek ilk basamaktaki yerini korudu.
TFF 1. Lig'de 15. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Altay-Adana Demirspor: 1-0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Giresunspor: 2-0
Boluspor-Fatih Karagümrük: 0-2
İstanbulspor- : 1-0
Adanaspor-Ekol Göz Menemenspor: 1-3
Keçiörengücü-Hatayspor: 0-1
Cesar Grup Ümraniyespor- : 1-0
Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Akhisarspor: 0-0
Altınordu- : 0-0
Puan durumu
TFF 1. Lig'de 15. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
TakımlarOGBMAYAVP
-------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. HATAYSPOR15 10 3 2 22 11 11 33
2. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR15 8 3 4 17 10 7 27
3. AKHİSARSPOR15 7 5 3 21 16 5 26
4. CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR15 7 4 4 25 20 5 25
5. EKOL GÖZ MENEMENSPOR15 7 4 4 19 16 3 25
6. BURSASPOR15 8 3 4 22 19 3 24
7. FATİH KARAGÜMRÜK15 6 5 4 20 17 3 23
8. KEÇİÖRENGÜCÜ15 5 7 3 12 10 2 22
9. EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR15 5 5 5 14 11 3 20
10. ALTAY15 5 5 5 19 18 1 20
11. GİRESUNSPOR15 5 4 6 16 22 -6 19
12. İSTANBULSPOR15 4 6 5 25 23 2 18
13. ADANA DEMİRSPOR15 4 6 5 17 15 2 18
14. ALTINORDU15 3 5 7 13 19 -6 14
15. OSMANLISPOR15 4 2 9 16 24 -8 11
16. BOLUSPOR15 2 5 8 13 22 -9 11
17. ADANASPOR15 1 6 8 16 27 -11 9
18. ESKİŞEHİRSPOR15 4 2 9 21 28 -7 5

Not: Eskişehirspor'un 9, Bursaspor ve Osmanlıspor'un 3'er puanı silinmiştir.
16. hafta programı
20 Aralık Cuma:
19.00 Adana Demirspor-Cesar Grup Ümrnaniyespor
21 Aralık Cumartesi:
14.00 Hatayspor-Adanaspor
16.30 Eskişehirspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor
19.00 Akhisarspor-Boluspor
22 Aralık Pazar:
14.00 Osmanlıspor-İstanbulspor
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altay
16.30 Fatih Karagümrük-Keçiörengücü
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Bursaspor
23 Aralık Pazartesi:
19.00 Giresunspor-Altınordu

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Osmanlıspor, Bursaspor, Spor

Kaynak: AA

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