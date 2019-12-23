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Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de 16. hafta, bugün oynanan tek maçla tamamlandı.

23.12.2019 21:24 | Son Güncelleme: 23.12.2019 21:24 Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
TFF 1. Lig'de 16. hafta, bugün oynanan tek maçla tamamlandı.
Haftaya lider giren Hatayspor, Adanaspor'u 1-0 mağlup ederek ilk basamaktaki yerini korudu.
TFF 1. Lig'de 16. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Adana Demirspor-Cesar Grup Ümraniyespor: 4-2
Hatayspor-Adanaspor: 1-0
Eskişehirspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 1-2
Akhisarspor-Boluspor: 0-0
Osmanlıspor-İstanbulspor: 1-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altay: 1-3
Fatih Karagümrük-Keçiörengücü: 0-2
Ekol Göz Menemenspor- : 2-1
Giresunspor-Altınordu: 1-1
Puan durumu
TFF 1. Lig'de 16. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
TFF 1. Lig
TakımlarOGBMAYAVP
-------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. HATAYSPOR16 11 3 2 23 11 12 36
2. EKOL GÖZ MENEMENSPOR16 8 4 4 21 17 4 28
3. AKHİSARSPOR16 7 6 3 21 16 5 27
4. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR16 8 3 5 18 13 5 27
5. KEÇİÖRENGÜCÜ16 6 7 3 14 10 4 25
6. CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR16 7 4 5 27 24 3 25
7. BURSASPOR16 8 3 5 23 21 2 24
8. EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR16 6 5 5 16 12 4 23
9. ALTAY16 6 5 5 22 19 3 23
10. FATİH KARAGÜMRÜK16 6 5 5 20 19 1 23
11. ADANA DEMİRSPOR16 5 6 5 21 17 4 21
12. GİRESUNSPOR16 5 5 6 17 23 -6 20
13. İSTANBULSPOR16 4 7 5 26 24 2 19
14. ALTINORDU16 3 6 7 14 20 -6 15
15. OSMANLISPOR16 4 3 9 17 25 -8 12
16. BOLUSPOR16 2 6 8 13 22 -9 12
17. ADANASPOR16 1 6 9 16 28 -12 9
18. ESKİŞEHİRSPOR16 4 2 10 22 30 -8 5
Not: Eskişehirspor'un 9, Bursaspor ve Osmanlıspor'un 3'er puanı silinmiştir.
17. hafta programı
27 Aralık Cuma:
19.00 Adanaspor-Fatih Karagümrük
28 Aralık Cumartesi:
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
16.30 Bursaspor-Hatayspor
16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Osmanlıspor
19.00 Altınordu-Ekol Göz Menemenspor
29 Aralık Pazar:
14.00 Boluspor-Eskişehirspor
14.00 Keçiörengücü-Akhisarspor
16.30 İstanbulspor-Adana Demirspor
19.00 Altay-Giresunspor

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Osmanlıspor, Bursaspor, Spor

Kaynak: AA

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