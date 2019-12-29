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Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk yarısı, 17. hafta maçlarıyla tamamlandı.

29.12.2019 22:16 | Son Güncelleme: 29.12.2019 22:16 Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk yarısı, 17. hafta maçlarıyla tamamlandı.
Haftaya lider giren Hatayspor, deplasmanda 'a 2-1 kaybetmesine rağmen devre arasına 36 puanla zirvedeki yerini koruyarak girdi.
TFF 1. Lig'de 17. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Adanaspor-Fatih Karagümrük: 2-0
Cesar Grup Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-2
Bursaspor-Hatayspor: 2-1
Ekol Hastanesi Balıkesirspor- : 1-1
Altınordu-Ekol Göz Menemenspor: 1-0
Boluspor- : 1-1
Keçiörengücü-Akhisarspor: 1-0
İstanbulspor-Adana Demirspor: 0-2
Altay-Giresunspor: 0-0
Puan durumu
TFF 1. Lig'de 17. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
TakımlarOGBMAYAVP
-------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. HATAYSPOR17 11 3 3 24 13 11 36
2. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR17 9 3 5 20 14 6 30
3. KEÇİÖRENGÜCÜ17 7 7 3 15 10 5 28
4. EKOL GÖZ MENEMENSPOR17 8 4 5 21 18 3 28
5. AKHİSARSPOR17 7 6 4 21 17 4 27
6. BURSASPOR17 9 3 5 25 22 3 27
7. CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR17 7 4 6 28 26 2 25
8. ADANA DEMİRSPOR17 6 6 5 23 17 6 24
9. EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR17 6 6 5 17 13 4 24
10. ALTAY17 6 6 5 22 19 3 24
11. FATİH KARAGÜMRÜK17 6 5 6 20 21 -1 23
12. GİRESUNSPOR17 5 6 6 17 23 -6 21
13. İSTANBULSPOR17 4 7 6 26 26 0 19
14. ALTINORDU17 4 6 7 15 20 -5 18
15. OSMANLISPOR17 4 4 9 18 26 -8 13
16. BOLUSPOR17 2 7 8 14 23 -9 13
17. ADANASPOR17 2 6 9 18 28 -10 12
18. ESKİŞEHİRSPOR17 4 3 10 23 31 -8 6

Not: Eskişehirspor'un 9, Bursaspor ve Osmanlıspor'un üçer puanı silinmiştir.
18. hafta maçları
Devre arasına girilen TFF 1. Lig'de, 18-19 Ocak 2020 haftasında oynanacak ikinci yarı 18. hafta maçları şöyle:
İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Altınordu-Hatayspor
Cesar Grup Ümraniyespor-Altay
Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Adana Demirspor
Boluspor-Osmanlıspor
Keçiörengücü-Eskişehirspor
Adanaspor-Akhisarspor
Bursaspor-Fatih Karagümrük
Ekol Göz Menemenspor-Giresunspor

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Osmanlıspor, Bursaspor, Spor

Kaynak: AA

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