Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk yarısı, 17. hafta maçlarıyla tamamlandı.
Haftaya lider giren Hatayspor, deplasmanda Bursaspor
'a 2-1 kaybetmesine rağmen devre arasına 36 puanla zirvedeki yerini koruyarak girdi.
TFF 1. Lig'de 17. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Adanaspor-Fatih Karagümrük: 2-0
Cesar Grup Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-2
Bursaspor-Hatayspor: 2-1
Ekol Hastanesi Balıkesirspor- Osmanlıspor
: 1-1
Altınordu-Ekol Göz Menemenspor: 1-0
Boluspor- Eskişehirspor
: 1-1
Keçiörengücü-Akhisarspor: 1-0
İstanbulspor-Adana Demirspor: 0-2
Altay-Giresunspor: 0-0
Puan durumu
TFF 1. Lig'de 17. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|
|--------------------------------
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
|1.
|HATAYSPOR
|17
|11
|3
|3
|24
|13
|11
|36
|2.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|17
|9
|3
|5
|20
|14
|6
|30
|3.
|KEÇİÖRENGÜCÜ
|17
|7
|7
|3
|15
|10
|5
|28
|4.
|EKOL GÖZ MENEMENSPOR
|17
|8
|4
|5
|21
|18
|3
|28
|5.
|AKHİSARSPOR
|17
|7
|6
|4
|21
|17
|4
|27
|6.
|BURSASPOR
|17
|9
|3
|5
|25
|22
|3
|27
|7.
|CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
|17
|7
|4
|6
|28
|26
|2
|25
|8.
|ADANA DEMİRSPOR
|17
|6
|6
|5
|23
|17
|6
|24
|9.
|EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
|17
|6
|6
|5
|17
|13
|4
|24
|10.
|ALTAY
|17
|6
|6
|5
|22
|19
|3
|24
|11.
|FATİH KARAGÜMRÜK
|17
|6
|5
|6
|20
|21
|-1
|23
|12.
|GİRESUNSPOR
|17
|5
|6
|6
|17
|23
|-6
|21
|13.
|İSTANBULSPOR
|17
|4
|7
|6
|26
|26
|0
|19
|14.
|ALTINORDU
|17
|4
|6
|7
|15
|20
|-5
|18
|15.
|OSMANLISPOR
|17
|4
|4
|9
|18
|26
|-8
|13
|16.
|BOLUSPOR
|17
|2
|7
|8
|14
|23
|-9
|13
|17.
|ADANASPOR
|17
|2
|6
|9
|18
|28
|-10
|12
|18.
|ESKİŞEHİRSPOR
|17
|4
|3
|10
|23
|31
|-8
|6
Not: Eskişehirspor'un 9, Bursaspor ve Osmanlıspor'un üçer puanı silinmiştir.
18. hafta maçları
Devre arasına girilen TFF 1. Lig'de, 18-19 Ocak 2020 haftasında oynanacak ikinci yarı 18. hafta maçları şöyle:
İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Altınordu-Hatayspor
Cesar Grup Ümraniyespor-Altay
Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Adana Demirspor
Boluspor-Osmanlıspor
Keçiörengücü-Eskişehirspor
Adanaspor-Akhisarspor
Bursaspor-Fatih Karagümrük
Ekol Göz Menemenspor-Giresunspor