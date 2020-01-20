Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de ikinci yarının ilk haftası yapılan tek maçla tamamlandı.
Ligin 18. haftasının kapanış maçında Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Adana
Demirspor'u ağırladı. Adana temsilcisi, müsabakayı 6-1 kazanarak haftanın en farklı galibiyetini elde etti.
TFF 1. Lig'de haftaya lider giren Hatayspor, deplasmanda Altınordu ile 2-2 berabere kaldı. İkinci sıradaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor, dış sahada İstanbulspor ile yaptığı maçtan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Üçüncü sıradaki Keçiörengücü ise sahasında son sıradaki Eskişehirspor'a 1-0 mağlup oldu.
Bu sonuçların ardından Hatayspor, ikinci ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu.
Ligin 18. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Ekol Göz Menemenspor-Giresunspor: 0-3
Cesar Grup Ümraniyespor-Altay: 1-0
Adanaspor-Akhisarspor: 0-0
Altınordu-Hatayspor: 2-2
Keçiörengücü-Eskişehirspor: 0-1
İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-1
Boluspor- Osmanlıspor
: 0-2
Bursaspor-Fatih Karagümrük: 2-1
Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Adana Demirspor: 1-6
Puan durumu
TFF 1. Lig'de 18. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|HATAYSPOR
|18
|11
|4
|3
|26
|15
|11
|37
|2.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|18
|9
|4
|5
|21
|15
|6
|31
|3.
|BURSASPOR
|18
|10
|3
|5
|27
|23
|4
|30
|4.
|AKHİSARSPOR
|18
|7
|7
|4
|21
|17
|4
|28
|5.
|KEÇİÖRENGÜCÜ
|18
|7
|7
|4
|15
|11
|4
|28
|6.
|CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
|18
|8
|4
|6
|29
|26
|3
|28
|7.
|EKOL GÖZ MENEMENSPOR
|18
|8
|4
|6
|21
|21
|0
|28
|8.
|ADANA DEMİRSPOR
|18
|7
|6
|5
|29
|18
|11
|27
|9.
|ALTAY
|18
|6
|6
|6
|22
|20
|2
|24
|10.
|EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
|18
|6
|6
|6
|18
|19
|-1
|24
|11.
|GİRESUNSPOR
|18
|6
|6
|6
|20
|23
|-3
|24
|12.
|FATİH KARAGÜMRÜK
|18
|6
|5
|7
|21
|23
|-2
|23
|13.
|İSTANBULSPOR
|18
|4
|8
|6
|27
|27
|0
|20
|14.
|ALTINORDU
|18
|4
|7
|7
|17
|22
|-5
|19
|15.
|OSMANLISPOR
|18
|5
|4
|9
|20
|26
|-6
|16
|16.
|ADANASPOR
|18
|2
|7
|9
|18
|28
|-10
|13
|17.
|BOLUSPOR
|18
|2
|7
|9
|14
|25
|-11
|13
|18.
|ESKİŞEHİRSPOR
|18
|5
|3
|10
|24
|31
|-7
|9
Not: Eskişehirspor'un 9, Bursaspor ve Osmanlıspor'un üçer puanı silinmiştir.
Gelecek haftanın programı
Ligin 19. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
24 Ocak Cuma:
19.00 Akhisarspor-Bursaspor (Spor Toto Akhisar)
25 Ocak Cumartesi:
14.00 Giresunspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Giresun Atatürk)
16.30 Osmanlıspor-Keçiörengücü (Osmanlı)
19.00 Altay-İstanbulspor (Menemen İlçe)
26 Ocak Pazar:
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Erzurum Kazım Karabekir)
14.00 Hatayspor-Ekol Göz Menemenspor (Antakya Atatürk)
16.30 Eskişehirspor-Adanaspor (Eskişehir Yeni)
19.00 Adana Demirspor-Boluspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
27 Ocak Pazartesi:
19.00 Fatih Karagümrük-Altınordu (Vefa)