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Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de 22. hafta, yapılan tek maçla tamamlandı.

17.02.2020 21:34 | Son Güncelleme: 17.02.2020 21:34Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
TFF 1. Lig'de 22. hafta, yapılan tek maçla tamamlandı.
Ligin 22. haftasında lider , konuk ettiği Akhisarspor'a 3-2 yenilmesine rağmen 3 puan farkla liderliğini sürdürdü.
Haftanın kapanış maçında Adanaspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor golsüz berabere kaldı.
Ligin 22. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Altınordu- : 2-2
Hatayspor-Akhisarspor: 2-3
Boluspor-Cesar Grup Ümraniyespor: 1-1
Ekol Göz Menemenspor- : 3-1
Keçiörengücü-Altay: 2-0
Fatih Karagümrük-Giresunspor: 2-1
Bursaspor-Adana Demirspor: 2-1
Ekol Hastanesi Balıkesirspor-İstanbulspor: 0-5
Adanaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-0
Puan durumu
TFF 1. Lig'de 22. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

TakımlarOGBMAYAVP
-------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. HATAYSPOR22 12 6 4 32 20 12 42
2. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR22 11 6 5 24 16 8 39
3. BURSASPOR22 13 3 6 34 27 7 39
4. ADANA DEMİRSPOR22 9 7 6 39 24 15 34
5. KEÇİÖRENGÜCÜ22 8 8 6 18 15 3 32
6. AKHİSARSPOR22 8 8 6 26 24 2 32
7. EKOL GÖZ MENEMENSPOR22 9 5 8 26 27 -1 32
8. ALTAY22 8 7 7 25 23 2 31
9. FATİH KARAGÜMRÜK22 8 7 7 28 28 0 31
10. CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR22 8 5 9 32 34 -2 29
11. GİRESUNSPOR21 7 7 7 24 27 -3 28
12. EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR22 7 7 8 21 25 -4 28
13. İSTANBULSPOR21 6 8 7 34 29 5 26
14. ALTINORDU22 5 9 8 24 30 -6 24
15. OSMANLISPOR22 5 6 11 25 35 -10 18
16. ADANASPOR22 3 9 10 22 33 -11 18
17. ESKİŞEHİRSPOR22 7 4 11 29 34 -5 16
18. BOLUSPOR22 2 10 10 19 31 -12 16
Not: Eskişehirspor'un 9, Bursaspor ve Osmanlıspor'un üçer puanı silinmiştir.
Gelecek haftanın programı
21 Şubat Cuma:
19.00 Osmanlıspor-Ekol Göz Menemenspor (Osmanlı)
19.00 Eskişehirspor-Hatayspor (Eskişehir Yeni)
22 Şubat Cumartesi:
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor (Kazım Karabekir)
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Keçiörengücü (Ümraniye Belediye)
16.30 Akhisarspor-Fatih Karagümrük (Spor Toto Akhisar)
19.00 Adana Demirspor-Altınordu (5 Ocak Fatih Terim)
23 Şubat Pazar:
14.00 Giresunspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Giresun Atatürk)
16.30 Altay-Adanaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 İstanbulspor-Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Osmanlıspor, Hatayspor, Spor

Kaynak: AA

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