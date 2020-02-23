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Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de 23. hafta mücadelesi tamamlandı.

23.02.2020 23:18 | Son Güncelleme: 23.02.2020 23:18Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
TFF 1. Lig'de 23. hafta mücadelesi tamamlandı.
Deplasmanda 'u 1-0 yenen , liderliğini sürdürdü.
Haftanın kapanış maçında İstanbulspor ile Boluspor, 0-0 berabere kaldı.
Ligin 23. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Osmanlıspor-Ekol Göz Menemenspor: 2-0
Eskişehirspor-Hatayspor: 0-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor: 2-1
Cesar Grup Ümraniyespor-Keçiörengücü: 2-0
Akhisarspor-Fatih Karagümrük: 0-2
Adana Demirspor-Altınordu: 4-2
Giresunspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 0-3
Altay-Adanaspor: 3-1
İstanbulspor-Boluspor: 0-0
Puan durumu
TFF 1. Lig'de 23. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
TakımlarOGBMAYAVP
1. HATAYSPOR23 13 6 4 33 20 13 45
2. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR23 12 6 5 26 17 9 42
3. BURSASPOR23 13 3 7 35 29 6 39
4. ADANA DEMİRSPOR23 10 7 6 43 26 17 37
5. ALTAY23 9 7 7 28 24 4 34
6. FATİH KARAGÜMRÜK23 9 7 7 30 28 2 34
7. KEÇİÖRENGÜCÜ23 8 8 7 18 17 1 32
8. CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR23 9 5 9 34 34 0 32
9. AKHİSARSPOR23 8 8 7 26 26 0 32
10. EKOL GÖZ MENEMENSPOR23 9 5 9 26 29 -3 32
11. EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR23 8 7 8 24 25 -1 31
12. GİRESUNSPOR22 7 7 8 24 30 -6 28
13. İSTANBULSPOR22 6 9 7 34 29 5 27
14. ALTINORDU23 5 9 9 26 34 -8 24
15. OSMANLISPOR23 6 6 11 27 35 -8 21
16. ADANASPOR23 3 9 11 23 36 -13 18
17. BOLUSPOR23 2 11 10 19 31 -12 17
18. ESKİŞEHİRSPOR23 7 4 12 29 35 -6 16
Not: Eskişehirspor'un 9, Bursaspor ve Osmanlıspor'un üçer puanı silinmiştir.
24. haftanın programı
25 Şubat Salı:
14.00 Hatayspor-Osmanlıspor (Antakya Atatürk)
16.30 Ekol Göz Menemenspor-Adana Demirspor (Menemen İlçe)
19.00 Fatih Karagümrük-Eskişehirspor (Vefa)
26 Şubat Çarşamba:
16.30 Altınordu-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16.30 Akhisarspor-Giresunspor (Spor Toto Akhisar)
19.00 Adanaspor-Cesar Grup Ümraniyespor (5 Ocak Fatih Terim)
27 Şubat Perşembe:
14.00 Keçiörengücü-İstanbulspor (Aktepe)
16.30 Boluspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Bolu Atatürk)
19.00 Bursaspor-Altay (Bursa Büyükşehir Belediye)

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Osmanlıspor, Hatayspor, Spor

Kaynak: AA

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