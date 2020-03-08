Menü
Haberler ›› Spor ››Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm - Spor

Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de 26. hafta müsabakaları tamamlandı.

08.03.2020 21:26 | Son Güncelleme: 08.03.2020 21:26
Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
TFF 1. Lig'de 26. hafta müsabakaları tamamlandı.
Sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 0-0 berabere kalan Hatayspor, liderliğini sürdürdü.
Haftanın kapanışında Akhisarspor, Osmanlıspor 'u 3-2, Cesar Grup Ümraniyespor da Altınordu'yu 2-1 yendi.
Sonuçlar
Ligin 26. haftasında yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Ekol Göz Menemenspor-Altay: 1-1
Adanaspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 1-1
Keçiörengücü-Boluspor: 0-1
Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-0
Fatih Karagümrük-Adana Demirspor: 2-2
Eskişehirspor-Giresunspor: 0-2
Bursaspor-İstanbulspor: 1-1
Akhisarspor-Osmanlıspor: 3-2
Altınordu-Cesar Grup Ümraniyespor: 1-2
Puan durumu
TFF 1. Lig'de 26. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
TakımlarOGBMAYAVP
--- --- --- --- --- --- --- ---
1. HATAYSPOR26 14 8 4 35 21 14 50
2. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR26 13 7 6 29 19 10 46
3. ADANA DEMİRSPOR26 11 9 6 49 31 18 42
4. BURSASPOR26 13 6 7 39 33 6 42
5. AKHİSARSPOR26 11 8 7 33 29 4 41
6. ALTAY26 10 9 7 32 27 5 39
7. FATİH KARAGÜMRÜK26 10 9 7 35 31 4 39
8. CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR26 11 6 9 38 36 2 39
9. KEÇİÖRENGÜCÜ26 8 10 8 20 20 0 34
10. EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR26 8 10 8 28 29 -1 34
11. GİRESUNSPOR25 9 7 9 28 32 -4 34
12. EKOL GÖZ MENEMENSPOR26 9 6 11 29 35 -6 33
13. İSTANBULSPOR25 7 11 7 36 30 6 32
14. ALTINORDU26 6 9 11 29 38 -9 27
15. OSMANLISPOR26 6 7 13 30 40 -10 22
16. BOLUSPOR26 3 12 11 21 34 -13 21
17. ADANASPOR26 3 10 13 24 39 -15 19
18. ESKİŞEHİRSPOR26 7 4 15 30 41 -11 16


Not: Eskişehirspor'un 9, Bursaspor ve Osmanlıspor'un ise 3'er puanı silinmiştir.
27. haftanın programı
10 Mart Salı:
14.00 Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)
16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fatih Karagümrük (Erzurum Kazım Karabekir)
16.30 Altay-Hatayspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Bursaspor (Balıkesir Atatürk)
11 Mart Çarşamba:
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Ekol Göz Menemenspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.30 Giresunspor-Keçiörengücü (Giresun Atatürk)
19.00 İstanbulspor-Altınordu (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Adana Demirspor-Akhisarspor (5 Ocak Fatih Terim)
12 Mart Perşembe:
19.00 Osmanlıspor-Eskişehirspor (Osmanlı)

Kaynak: AA

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Osmanlıspor, Bursaspor, Spor
Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı Spor
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu Spor
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı Spor
Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı
Spor
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi hizmete açıldı Spor
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi hizmete açıldı
Müteahhit ile apartman sakinleri arasında 'rögar kokusu' nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı Spor
Müteahhit ile apartman sakinleri arasında 'rögar kokusu' nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı
Prof. Dr. Naci Görür, Yalova açıklarında meydana gelen depremi yorumladı: Adalar fayı çatırdıyor demektir Spor
Prof. Dr. Naci Görür, Yalova açıklarında meydana gelen depremi yorumladı: Adalar fayı çatırdıyor demektir
Kanal D'de Zalim İstanbul'un ardından Afili Aşk da final kararı aldı Spor
Kanal D'de Zalim İstanbul'un ardından Afili Aşk da final kararı aldı