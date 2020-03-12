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Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de 27. hafta, yapılan tek maçla tamamlandı.

12.03.2020 22:16 | Son Güncelleme: 12.03.2020 22:16
Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
TFF 1. Lig'de 27. hafta, yapılan tek maçla tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış müsabakasında Osmanlıspor ile Eskişehirspor 1-1 berabere kaldı.
Deplasmanda Altay'a 2-1 mağlup olan Hatayspor, 50 puanda kalmasına rağmen liderliğini sürdürdü. Hatayspor'u 46 puanla Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve 45 puanla Bursaspor takip etti.
Sonuçlar
TFF 1. Lig'in 27. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Boluspor-Adanaspor: 2-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fatih Karagümrük: 1-3
Altay-Hatayspor: 2-1
Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Bursaspor: 1-3
Cesar Grup Ümraniyespor-Ekol Göz Menemenspor: 1-1
Giresunspor-Keçiörengücü: 1-0
İstanbulspor-Altınordu: 0-2
Adana Demirspor-Akhisarspor: 2-3
Osmanlıspor-Eskişehirspor: 1-1
Puan durumu
TFF 1. Lig'de 27. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAVP
-------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. HATAYSPOR27 14 8 5 36 23 13 50
2. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR27 13 7 7 30 22 8 46
3. BURSASPOR27 14 6 7 42 34 8 45
4. AKHİSARSPOR27 12 8 7 36 31 5 44
5. ADANA DEMİRSPOR27 11 9 7 51 34 17 42
6. FATİH KARAGÜMRÜK27 11 9 7 38 32 6 42
7. ALTAY27 11 9 7 34 28 6 42
8. CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR27 11 7 9 39 37 2 40
9. GİRESUNSPOR26 10 7 9 29 32 -3 37
10. KEÇİÖRENGÜCÜ27 8 10 9 20 21 -1 34
11. EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR27 8 10 9 29 32 -3 34
12. EKOL GÖZ MENEMENSPOR27 9 7 11 30 36 -6 34
13. İSTANBULSPOR26 7 11 8 36 32 4 32
14. ALTINORDU27 7 9 11 31 38 -7 30
15. BOLUSPOR27 4 12 11 23 35 -12 24
16. OSMANLISPOR27 6 8 13 31 41 -10 23
17. ADANASPOR27 3 10 14 25 41 -16 19
18. ESKİŞEHİRSPOR27 7 5 15 31 42 -11 17
Not: Eskişehirspor'un 9, Bursaspor ve Osmanlıspor'un ise 3'er puanı silinmiştir.
28. hafta programı
14 Mart Cumartesi:
16.30 Fatih Karagümrük-Altay
19.00 Bursaspor-Boluspor
15 Mart Pazar:
14.00 Hatayspor-Cesar Grup Ümraniyespor
16.30 Adanaspor-Keçiörengücü
16.30 Ekol Göz Menemenspor-İstanbulspor
19.00 Osmanlıspor-Giresunspor
19.00 Akhisarspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
16 Mart Pazartesi:
19.00 Altınordu-Ekol Hastanesi Balıkesirspor
19.00 Eskişehirspor-Adana Demirspor

Kaynak: AA

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Osmanlıspor, Bursaspor, Spor

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