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Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de 28. hafta, yapılan iki maçla tamamlandı.

16.03.2020 21:30 | Son Güncelleme: 16.03.2020 21:30
Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
TFF 1. Lig'de 28. hafta, yapılan iki maçla tamamlandı.
Ligde bugün oynanan karşılaşmalarda Altınordu , sahasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor ile 1-1 berabere kalırken, Adana Demirspor ise deplasmanda Eskişehirspor'u 4-1 yendi.
Ligde sahasında Cesar Grup Ümraniyespor'u 2-0 yenen Hatayspor, puanını 53'e çıkarttı ve liderliğini sürdürdü. Hatayspor'u 47 puanla Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve 46 puanla Bursaspor takip etti.
Sonuçlar
TFF 1. Lig'in 28. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Fatih Karagümrük-Altay: 2-2
Bursaspor-Boluspor: 1-1
Hatayspor-Cesar Grup Ümraniyespor: 2-0
Adanaspor-Keçiörengücü: 1-1
Ekol Göz Menemenspor-İstanbulspor: 2-2
Osmanlıspor-Giresunspor: 1-1
Akhisarspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-0
Altınordu-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 1-1
Eskişehirspor-Adana Demirspor: 1-4
Puan durumu
TFF 1. Lig'de 28. hafta maçlarının ardından puan durumu şöyle oluştu:
TakımlarOGBMAYAVP
1. HATAYSPOR28 15 8 5 38 23 15 53
2. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR28 13 8 7 30 22 8 47
3. BURSASPOR28 14 7 7 43 35 8 46
4. ADANA DEMİRSPOR28 12 9 7 55 35 20 45
5. AKHİSARSPOR28 12 9 7 36 31 5 45
6. FATİH KARAGÜMRÜK28 11 10 7 40 34 6 43
7. ALTAY28 11 10 7 36 30 6 43
8. CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR28 11 7 10 39 39 0 40
9. GİRESUNSPOR27 10 8 9 30 33 -3 38
10. KEÇİÖRENGÜCÜ28 8 11 9 21 22 -1 35
11. EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR28 8 11 9 30 33 -3 35
12. EKOL GÖZ MENEMENSPOR28 9 8 11 32 38 -6 35
13. İSTANBULSPOR27 7 12 8 38 34 4 33
14. ALTINORDU28 7 10 11 32 39 -7 31
15. BOLUSPOR28 4 13 11 24 36 -12 25
16. OSMANLISPOR28 6 9 13 32 42 -10 24
17. ADANASPOR28 3 11 14 26 42 -16 20
18. ESKİŞEHİRSPOR28 7 5 16 32 46 -14 17
Not: Eskişehirspor'un 9, Bursaspor ve Osmanlıspor'un ise 3'er puanı silinmiştir.
29. hafta programı
TFF 1. Lig'de 29. hafta maçlarının programı şöyle:
20 Mart Cuma:
19.00 Altay-Akhisarspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 İstanbulspor-Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
21 Mart Cumartesi:
14.00 Giresunspor-Adanaspor (Giresun Atatürk)
14.00 Keçiörengücü-Bursaspor (Aktepe)
16.30 Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor-Eskişehirspor (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Boluspor-Altınordu (Bolu Atatürk)
22 Mart Pazar:
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Fatih Karagümrük (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.30 Adana Demirspor-Osmanlıspor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Ekol Göz Menemenspor (Balıkesir Atatürk)

Kaynak: AA

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Osmanlıspor, Altınordu, Bursaspor, Spor

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