18 Kasım 2018, 14:59
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Futbol: Tff 2. Lig

Futbol: Tff 2. Lig

Stat: 12 ŞubatHakemler: Sabit Selvi, Turgut Evran, Suat GüzKahramanmaraşspor: Özkan, Burak (Dk. 65 Emin), Hurşit, Mehmet, Cerem, Cemal, Abdülkadir (Dk. 46 Furkan), Hakan, Lider, Ethem (Dk. 76 İbrahim Koca), AytürkKırklarelispor: İbrahim Demir, Davut, Müslüm, Emre (Dk.

Stat: 12 Şubat

Hakemler: Sabit Selvi, Turgut Evran, Suat Güz

Kahramanmaraşspor: Özkan, Burak (Dk. 65 Emin), Hurşit, Mehmet, Cerem, Cemal, Abdülkadir (Dk. 46 Furkan), Hakan, Lider, Ethem (Dk. 76 İbrahim Koca), Aytürk

Kırklarelispor: İbrahim Demir, Davut, Müslüm, Emre (Dk. 85 Semih), Ahmethan, Caner, Denis, Mert, İlter (Dk. Nuh), Yüksel (Dk. 78 Hakkı), Yusuf

Goller: Dk. 18 Mert, Dk. 90 Ahmethan (Kırklarelispor)

Sarı kartlar: Dk. 29 İlter, Dk. 29 Caner, Dk. 54 Yüksel, Dk. 67 İbrahim Demir, Dk. 90 Mert (Kırklarelispor) Dk. 54 Cemal, Dk. 58 Ethem Dk. 62 Mehmet, Dk. 68 Emin, Dk. 83 Hakan (Kahramanmaraşspor)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Kırklarelispor, Kahramanmaraşspor'u 2-0 mağlup etti. Kahramanmaraşspor,Türkiye Futbol Federasyonu,İbrahim Koca,İbrahim Demir
18 Kasım 2018 Pazar 14:59



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