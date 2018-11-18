Futbol: Tff 2. Lig

Stat: 12 Şubat
Hakemler: Sabit Selvi, Turgut Evran, Suat Güz Kahramanmaraşspor
: Özkan, Burak (Dk. 65 Emin), Hurşit, Mehmet, Cerem, Cemal, Abdülkadir (Dk. 46 Furkan), Hakan, Lider, Ethem (Dk. 76 İbrahim Koca
), Aytürk Kırklarelispor
: İbrahim Demir
, Davut, Müslüm, Emre (Dk. 85 Semih), Ahmethan, Caner, Denis, Mert, İlter (Dk. Nuh), Yüksel (Dk. 78 Hakkı), Yusuf
Goller: Dk. 18 Mert, Dk. 90 Ahmethan (Kırklarelispor)
Sarı kartlar: Dk. 29 İlter, Dk. 29 Caner, Dk. 54 Yüksel, Dk. 67 İbrahim Demir, Dk. 90 Mert (Kırklarelispor) Dk. 54 Cemal, Dk. 58 Ethem Dk. 62 Mehmet, Dk. 68 Emin, Dk. 83 Hakan (Kahramanmaraşspor) TFF
2. Lig Kırmızı Grup'ta Kırklarelispor, Kahramanmaraşspor'u 2-0 mağlup etti.
Kahramanmaraşspor,Türkiye Futbol Federasyonu,İbrahim Koca,İbrahim Demir
18 Kasım 2018 Pazar 14:59