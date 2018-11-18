18 Kasım 2018, 15:43
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Futbol: Tff 2. Lig

Futbol: Tff 2. Lig

TFF 2. Lig'de 13. hafta müsabakaları sona erdi.

TFF 2. Lig'de 13. hafta müsabakaları sona erdi.

Ligde bugün oynanan maçlarda gruplarda alınan sonuçlar şöyle:

Kırmızı Grup

Sivas Belediyespor- Zonguldak Kömürspor: 1-4

Kahramanmaraşspor- Kırklarelispor: 0-2

Fethiyespor-BUGSAŞ Spor: 2-1

Tokatspor- Pendikspor: 1-3

Tarsus İdmanyurdu- Konya Anadolu Selçukspor: 0-2

Menemen Belediyespor- Manisa Büyükşehir Belediyespor: 2-2

Fatih Karagümrük- Şanlıurfaspor: 4-2

Beyaz Grup

Gümüşhanespor- Ankara Demirspor: 2-2

Amed Sportif Faaliyetler- İnegölspor: 0-1

UTAŞ Uşakspor- Kastamonuspor 1966: 0-2

Niğde Anadolu-Keçiörengücü: 1-2

Sarıyer-Yılport Samsunspor: 1-1

Sancaktepe Belediyespor- Eyüpspor: 2-0

Hacettepe- Bayrampaşa: 6-1

Sakaryaspor- Gaziantepspor: 6-0 Tarsus İdmanyurdu,Menemen Belediyespor,Türkiye Futbol Federasyonu
18 Kasım 2018 Pazar 15:43



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