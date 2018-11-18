Futbol: Tff 2. Lig

TFF 2. Lig'de 13. hafta müsabakaları sona erdi.<br><br>Ligde bugün oynanan maçlarda gruplarda alınan sonuçlar şöyle: <br><br>Kırmızı Grup<br><br>Sivas Belediyespor-Zonguldak Kömürspor: 1-4<br><br>Kahramanmaraşspor-Kırklarelispor: 0-2<br><br>Fethiyespor-BUGSAŞ Spor: 2-1<br><br>Tokatspor-Pendikspor: 1-3<br><br>Tarsus İdmanyurdu-Konya Anadolu Selçukspor: 0-2<br><br>Menemen Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 2-2<br><br>Fatih Karagümrük-Şanlıurfaspor: 4-2<br><br>Beyaz Grup<br><br>Gümüşhanespor-Ankara Demirspor: 2-2<br><br>Amed Sportif Faaliyetler-İnegölspor: 0-1<br><br>UTAŞ Uşakspor-Kastamonuspor 1966: 0-2<br><br>Niğde Anadolu-Keçiörengücü: 1-2<br><br>Sarıyer-Yılport Samsunspor: 1-1<br><br>Sancaktepe Belediyespor-Eyüpspor: 2-0<br><br>Hacettepe-Bayrampaşa: 6-1<br><br>Sakaryaspor-Gaziantepspor: 6-0