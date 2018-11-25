Futbol: Tff 2. Lig

Stat: Kırklareli
Atatürk
Hakemler: Hüseyin Gökberk Arslan, Yusuf Doğan
, Uğur Önay Kırklarelispor
: İbrahim, Davut, Müslüm, Emre Balkı
, Ahmethan, Caner Bulut
, Denis (Dk. 85 Hakkı), Mert, İlter Dk. 76 Caner Koca
), Yüksel (DK. 65 Emre Keleşoğlu), Yusuf Sivas
Belediyespor : Serkan
, Murat (Dk. 46 Mustafa), Berkay
, Aykut, Eren, Fatih
, Ali Zorlu
, Ali Aydın
, Emre (Dk. 72 Güray), Alpay (Dk. 64 Emrah
), Gökhan
Sarı: Dk. 44 Alpay, Dk. 45 Murat, Dk. 56 Eren, Dk. 79 Ali, Dk. 90+4 Serkan (Sivas Belediyespor), Dk. 56 Yüksel, Dk. 90+4 Hakkı (Kırklarelispor)
Gol: Dk. 22 ve Dk. 45 Mert, Dk. 86 Ahmethan (Kırklarelispor), Dk. 69 Emrah (Sivas Belediyespor) TFF
2. Lig Kırmızı Grup'ta Kırklarelispor, Sivas Belediyespor'u 3-1 yendi.
Balkı,Yusuf Dogan,Mustafa Kemal Atatürk,Kırklareli
25 Kasım 2018 Pazar 15:32