25 Kasım 2018, 15:32
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Futbol: Tff 2. Lig

Futbol: Tff 2. Lig

Stat: Kırklareli AtatürkHakemler: Hüseyin Gökberk Arslan, Yusuf Doğan, Uğur ÖnayKırklarelispor : İbrahim, Davut, Müslüm, Emre Balkı, Ahmethan, Caner Bulut, Denis (Dk. 85 Hakkı), Mert, İlter Dk. 76 Caner Koca), Yüksel (DK. 65 Emre Keleşoğlu), YusufSivas Belediyespor : Serkan, Murat (Dk.

Stat: Kırklareli Atatürk

Hakemler: Hüseyin Gökberk Arslan, Yusuf Doğan, Uğur Önay

Kırklarelispor : İbrahim, Davut, Müslüm, Emre Balkı, Ahmethan, Caner Bulut, Denis (Dk. 85 Hakkı), Mert, İlter Dk. 76 Caner Koca), Yüksel (DK. 65 Emre Keleşoğlu), Yusuf

Sivas Belediyespor : Serkan, Murat (Dk. 46 Mustafa), Berkay, Aykut, Eren, Fatih, Ali Zorlu, Ali Aydın, Emre (Dk. 72 Güray), Alpay (Dk. 64 Emrah), Gökhan

Sarı: Dk. 44 Alpay, Dk. 45 Murat, Dk. 56 Eren, Dk. 79 Ali, Dk. 90+4 Serkan (Sivas Belediyespor), Dk. 56 Yüksel, Dk. 90+4 Hakkı (Kırklarelispor)

Gol: Dk. 22 ve Dk. 45 Mert, Dk. 86 Ahmethan (Kırklarelispor), Dk. 69 Emrah (Sivas Belediyespor)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Kırklarelispor, Sivas Belediyespor'u 3-1 yendi. Balkı,Yusuf Dogan,Mustafa Kemal Atatürk,Kırklareli
25 Kasım 2018 Pazar 15:32



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