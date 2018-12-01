01 Aralık 2018, 15:36
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Futbol: Tff 2. Lig

Futbol: Tff 2. Lig

TFF 2. Lig'de 15. hafta, gruplarda yapılan 8 maçla başladı.

TFF 2. Lig'de 15. hafta, gruplarda yapılan 8 maçla başladı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Kırmızı Grup

Sivas Belediyespor-BUGSAŞ Spor: 2-2

Kahramanmaraşspor-Etimesgut Belediyespor: 0-2

Menemen Belediyespor-Bandırmaspor Baltok: 2-1

Fatih Karagümrük-Tarsus İdmanyurdu: 1-1

Darıca Gençlerbirliği-Konya Anadolu Selçukspor: 0-1

Fethiyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 0-2

Beyaz Grup

Hacettepe-Keçiörengücü: 2-3

Sarıyer-Niğde Anadolu: 1-0 Tarsus İdmanyurdu,Menemen Belediyespor,Darıca Gençlerbirliği,Türkiye Futbol Federasyonu
01 Aralık 2018 Cumartesi 15:36



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