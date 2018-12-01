Futbol: Tff 2. Lig

TFF 2. Lig'de 15. hafta, gruplarda yapılan 8 maçla başladı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup
Sivas Belediyespor-BUGSAŞ Spor: 2-2
Kahramanmaraşspor-Etimesgut Belediyespor: 0-2
Menemen Belediyespor-Bandırmaspor Baltok: 2-1
Fatih Karagümrük-Tarsus İdmanyurdu: 1-1
Darıca Gençlerbirliği-Konya Anadolu Selçukspor: 0-1
Fethiyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 0-2
Beyaz Grup
Hacettepe-Keçiörengücü: 2-3
Sarıyer-Niğde Anadolu: 1-0
Tarsus İdmanyurdu,Menemen Belediyespor,Darıca Gençlerbirliği,Türkiye Futbol Federasyonu
01 Aralık 2018 Cumartesi 15:36