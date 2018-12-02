Futbol: Tff 2. Lig

Stat: Kırklareli
Atatürk
Hakemler: Hasan Kaçar, Birtan Yavuz, Mehmet Akıncık Kırklarelispor
: İbrahim, Davut, Müslüm, Emre Balkı
, Ahmethan (Dk. 80 Ümit), Caner Bulut
, Denis (Dk. 64 Emre Keleşoğlu), Mert, Caner Koca
, İlter, Yusuf (Dk. 76 Semih) Zonguldak
Kömürspor: Sinan, Gencay, Berkan (Dk. 60 Okan Eken), Onur, Mustafa, Şevket, Turan, Emre, Mert (Dk. 78 Hüseyin), Kemal (Dk. 71 İsmail), Okan Duran
Sarı: Dk. 39 Denis (Kırklarelispor)
Gol: Dk. 8 Emre Balkı, Dk. 53 Ahmethan, Dk. 90+2 İlter (Kırklarelispor) TFF
2. Lig Kırmızı Grup'ta Kırklarelispor, Zonguldak Kömürspor'u 3-0 yendi.
Caner Bulut,Mustafa Kemal Atatürk,Kırklareli,Balkı
02 Aralık 2018 Pazar 15:29