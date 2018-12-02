02 Aralık 2018, 15:29
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Futbol: Tff 2. Lig

Futbol: Tff 2. Lig

Stat: Kırklareli AtatürkHakemler: Hasan Kaçar, Birtan Yavuz, Mehmet AkıncıkKırklarelispor : İbrahim, Davut, Müslüm, Emre Balkı, Ahmethan (Dk. 80 Ümit), Caner Bulut, Denis (Dk. 64 Emre Keleşoğlu), Mert, Caner Koca, İlter, Yusuf (Dk. 76 Semih)Zonguldak Kömürspor: Sinan, Gencay, Berkan (Dk.

Stat: Kırklareli Atatürk

Hakemler: Hasan Kaçar, Birtan Yavuz, Mehmet Akıncık

Kırklarelispor : İbrahim, Davut, Müslüm, Emre Balkı, Ahmethan (Dk. 80 Ümit), Caner Bulut, Denis (Dk. 64 Emre Keleşoğlu), Mert, Caner Koca, İlter, Yusuf (Dk. 76 Semih)

Zonguldak Kömürspor: Sinan, Gencay, Berkan (Dk. 60 Okan Eken), Onur, Mustafa, Şevket, Turan, Emre, Mert (Dk. 78 Hüseyin), Kemal (Dk. 71 İsmail), Okan Duran

Sarı: Dk. 39 Denis (Kırklarelispor)

Gol: Dk. 8 Emre Balkı, Dk. 53 Ahmethan, Dk. 90+2 İlter (Kırklarelispor)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Kırklarelispor, Zonguldak Kömürspor'u 3-0 yendi. Caner Bulut,Mustafa Kemal Atatürk,Kırklareli,Balkı
02 Aralık 2018 Pazar 15:29