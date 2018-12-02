02 Aralık 2018, 15:42
»»

Futbol: Tff 2. Lig

Futbol: Tff 2. Lig

TFF 2. Lig'de 15. hafta maçları sona erdi.

TFF 2. Lig'de 15. hafta maçları sona erdi.

Ligde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Kırmızı Grup:

Tuzlaspor- Pendikspor: 1-0

Tokatspor- Şanlıurfaspor: 1-1

Kırklarelispor- Zonguldak Kömürspor: 3-0

Beyaz Grup:

Gümüşhanespor- Gaziantepspor: 1-0

Amed Sportif Faaliyetler- Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 3-0

Sakaryaspor- Kastamonuspor 1966: 2-1

UTAŞ Uşakspor-Yılport Samsunspor: 1-2

Ankara Demirspor- Eyüpspor: 1-3

Manisaspor- Bayrampaşa: 1-0

Sancaktepe Belediyespor- İnegölspor: 2-3 Kırklarelispor,Ankara Demirspor,Türkiye Futbol Federasyonu
02 Aralık 2018 Pazar 15:42



YORUMLAR