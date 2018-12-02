Futbol: Tff 2. Lig

TFF 2. Lig'de 15. hafta maçları sona erdi.<br><br>Ligde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle: <br><br>Kırmızı Grup: <br><br>Tuzlaspor-Pendikspor: 1-0<br><br>Tokatspor-Şanlıurfaspor: 1-1<br><br>Kırklarelispor-Zonguldak Kömürspor: 3-0<br><br>Beyaz Grup: <br><br>Gümüşhanespor-Gaziantepspor: 1-0<br><br>Amed Sportif Faaliyetler-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 3-0<br><br>Sakaryaspor-Kastamonuspor 1966: 2-1<br><br>UTAŞ Uşakspor-Yılport Samsunspor: 1-2<br><br>Ankara Demirspor-Eyüpspor: 1-3<br><br>Manisaspor-Bayrampaşa: 1-0<br><br>Sancaktepe Belediyespor-İnegölspor: 2-3