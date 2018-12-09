09 Aralık 2018, 15:45
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Futbol: Tff 2. Lig

Futbol: Tff 2. Lig

TFF 2. Lig'de 16. hafta mücadelesi oynanan karşılaşmalarla sona erdi.

TFF 2. Lig'de 16. hafta mücadelesi oynanan karşılaşmalarla sona erdi.

Ligde bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kırmızı Grup

Şanlıurfaspor-Menemen Belediyespor: 2-0

Manisa Büyükşehir Belediyespor-Kahramanmaraşspor: 4-0

Tarsus İdmanyurdu-Kırklarelispor: 2-1

BUGSAŞ Spor-Zonguldak Kömürspor: 2-2

Fatih Karagümrük-Darıca Gençlerbirliği: 4-2

Konya Anadolu Selçukspor-Tokatspor: 1-1

Bandırmaspor Baltok-Tuzlaspor: 1-2

Etimesgut Belediyespor-Sivas Belediyespor: 2-0

Beyaz Grup

Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Gümüşhanespor: 1-0

Gaziantepspor-Sancaktepe Belediyespor: 1-4

Niğde Anadolu-Ankara Demirspor: 1-0

İnegölspor-Eyüpspor: 0-1

Bayrampaşa-Sakaryaspor: 0-1

Kastamonuspor 1966-Amed Sportif Faaliyetler: 1-0 Büyükşehir Belediyespor,Türkiye Futbol Federasyonu
09 Aralık 2018 Pazar 15:45



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