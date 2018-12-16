16 Aralık 2018, 15:31
»»

Futbol: Tff 2. Lig

Futbol: Tff 2. Lig

Stat: Fethiye İlçeHakemler: Çağdaş Altay, Emin Yıldırım, Furkan ÜrünFethiyespor: Fatih Kaldan, Erdi Bakırcı (Dk. 46 Alper), Kağan (Dk. 60 Onur Okan), Oktay, Fethi, Mahmut, Yiğit, Yakup (Dk. 85 Onur Garip), Alican, Ramazan, AnılBandırmaspor Baltok: Ahmet, Erdi Öner, Yusuf, Ömer Faruk Ermeç (Dk.

Stat: Fethiye İlçe

Hakemler: Çağdaş Altay, Emin Yıldırım, Furkan Ürün

Fethiyespor: Fatih Kaldan, Erdi Bakırcı (Dk. 46 Alper), Kağan (Dk. 60 Onur Okan), Oktay, Fethi, Mahmut, Yiğit, Yakup (Dk. 85 Onur Garip), Alican, Ramazan, Anıl

Bandırmaspor Baltok: Ahmet, Erdi Öner, Yusuf, Ömer Faruk Ermeç (Dk. 88 Ömer Çoban), Doğan, Nurettin, Mete (Dk. 38 Ali Han), Rıza, Yunus, Ömer Faruk Boz (Dk. 76 Fatih Üge), Fatih Kıran

Sarı kartlar: Dk. 45 Fethi, Dk. 46 Kağan, Dk. 64 Oktay, Dk. 90+1 Alper (Fethiyespor) Dk. 56 Rıza, Dk. 89 Fatih Kıran, Dk. 90+3 Nurettin (Bandırmaspor Baltok)

Goller: Dk. 12 Anıl (Fethiyespor) Dk. 32 Erdi Öner (Bandırmaspor Baltok)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta, Fethiyespor ile Bandırmaspor Baltok 1-1 berabere kaldı. Onur Okan,Onur Garip,Fatih
16 Aralık 2018 Pazar 15:31



YORUMLAR