Futbol: Tff 2. Lig

Stat: Fethiye
İlçe
Hakemler: Çağdaş Altay
, Emin Yıldırım
, Furkan Ürün Fethiyespor
: Fatih
Kaldan, Erdi Bakırcı (Dk. 46 Alper), Kağan (Dk. 60 Onur Okan
), Oktay, Fethi, Mahmut, Yiğit, Yakup (Dk. 85 Onur Garip
), Alican, Ramazan, Anıl
Bandırmaspor Baltok: Ahmet, Erdi Öner
, Yusuf, Ömer Faruk Ermeç (Dk. 88 Ömer Çoban
), Doğan, Nurettin, Mete (Dk. 38 Ali Han
), Rıza, Yunus, Ömer Faruk Boz (Dk. 76 Fatih Üge), Fatih Kıran
Sarı kartlar: Dk. 45 Fethi, Dk. 46 Kağan, Dk. 64 Oktay, Dk. 90+1 Alper (Fethiyespor) Dk. 56 Rıza, Dk. 89 Fatih Kıran, Dk. 90+3 Nurettin (Bandırmaspor Baltok)
Goller: Dk. 12 Anıl (Fethiyespor) Dk. 32 Erdi Öner (Bandırmaspor Baltok) TFF
2. Lig Kırmızı Grup'ta, Fethiyespor ile Bandırmaspor Baltok 1-1 berabere kaldı.
Onur Okan,Onur Garip,Fatih
16 Aralık 2018 Pazar 15:31