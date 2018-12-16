16 Aralık 2018, 15:46
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Futbol: Tff 2. Lig

Futbol: Tff 2. Lig

Stat: Kırklareli AtatürkHakemler: İlker Yasin Avcı, Alper Uslu, Kürşathan AkınKırklarelispor : İbrahim, Davut, Yusuf, Müslüm, Caner Bulut, Denis (Dk. 77 Fethullah), Caner Koca, İlter, Emre Balkı (Dk. 68 Emre Keleşoğlu), Ahmethan, MertBAK Spor: Bora, Enver, Mustafa, Yavuz, Suat, Mehmet (Dk.

Stat: Kırklareli Atatürk

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Alper Uslu, Kürşathan Akın

Kırklarelispor : İbrahim, Davut, Yusuf, Müslüm, Caner Bulut, Denis (Dk. 77 Fethullah), Caner Koca, İlter, Emre Balkı (Dk. 68 Emre Keleşoğlu), Ahmethan, Mert

BAK Spor: Bora, Enver, Mustafa, Yavuz, Suat, Mehmet (Dk. 63 Eyüp), Ahmet (Dk. 35 Kudbettin), Kerem (Dk. 73 Hasan), Beytullah, Soner, Süleyman

Sarı: Dk. 45 Kerem, Dk. 68 Süleyman, Dk. 82 Yavuz, Dk: 90+3 Mustafa, Dk. 90+3 Soner (BAK Spor), Dk. 89 Mert, Dk. 90+3 Davut (Kırklarelispor)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta, Kırklarelispor ile BAK Spor, 0-0 berabere kaldı. Caner Bulut,İlker Yasin,Mustafa Kemal Atatürk,Kırklareli
16 Aralık 2018 Pazar 15:46



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