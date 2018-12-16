Futbol: Tff 2. Lig

Stat: Kırklareli
Atatürk
Hakemler: İlker Yasin
Avcı, Alper Uslu, Kürşathan Akın Kırklarelispor
: İbrahim, Davut, Yusuf, Müslüm, Caner Bulut
, Denis (Dk. 77 Fethullah), Caner Koca
, İlter, Emre Balkı
(Dk. 68 Emre Keleşoğlu), Ahmethan, Mert
BAK Spor: Bora
, Enver, Mustafa, Yavuz, Suat, Mehmet (Dk. 63 Eyüp
), Ahmet (Dk. 35 Kudbettin), Kerem (Dk. 73 Hasan), Beytullah, Soner, Süleyman
Sarı: Dk. 45 Kerem, Dk. 68 Süleyman, Dk. 82 Yavuz, Dk: 90+3 Mustafa, Dk. 90+3 Soner (BAK Spor), Dk. 89 Mert, Dk. 90+3 Davut (Kırklarelispor) TFF
2. Lig Kırmızı Grup'ta, Kırklarelispor ile BAK Spor, 0-0 berabere kaldı.
Caner Bulut,İlker Yasin,Mustafa Kemal Atatürk,Kırklareli
16 Aralık 2018 Pazar 15:46