Futbol: Tff 2. Lig

TFF 2. Lig'de sezonun ilk yarısı tek karşılaşma dışında 17. hafta müsabakalarıyla sona erdi.<br><br>Beyaz Grup'ta liderlik maçında Sakaryaspor ile Yılport Samsunspor bu akşam saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.<br><br>Ligde bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: <br><br>Kırmızı Grup<br><br>Sivas Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 2-0<br><br>Kahramanmaraşspor-Pendikspor: 1-2<br><br>Menemen Belediyespor-Konya Anadolu Selçukspor: 3-1<br><br>Kırklarelispor-BAK Spor: 0-0<br><br>Fethiyespor-Bandırmaspor Baltok: 1-1<br><br>Tokatspor-Fatih Karagümrük: 0-1<br><br>Zonguldak Kömürspor-Etimesgut Belediyespor: 3-1<br><br>Beyaz Grup<br><br>Amed Sportif Faaliyetler-Bayrampaşa: 2-0<br><br>Gümüşhanespor-Kastamonuspor 1966: 1-2<br><br>UTAŞ Uşakspor-Sarıyer: 0-1<br><br>Hacettepe-Niğde Anadolu: 0-0