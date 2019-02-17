Futbol: Tff 2. Lig

Stat: 12 Şubat
Hakemler: Necati Selçuk
Şahin, Aykut Küçük, Boran Turhan Kahramanmaraşspor
: Özkan, Burak, Cerem (Dk. 71 Oğuz), Efe, Yasin, Yusuf, Fatih
, Aziz (Dk.89 Süleyman), Ethem, Mehmet, Fatih (Dk. 81 Servan) Darıca Gençlerbirliği
: Emre Gamsız, Ahmet, Ramazan, Mustafa (Dk. 65 Muhammed), Emre Alan, Salih, Tuncay, Halil, Emrah
, Veysel, Oktay (Dk. 78 Mert)
Goller: Dk. 10 Yasin (Kahramanmaraşspor)
Kırmızı Kart: Dk. 41 Ethem (Kahramanmaraşspor)
Sarı kartlar: Dk. 16 Cerem, Dk. 23 Mehmet, Dk.79 Fatih, Dk. 90 Süleyman (Kahramanmaraşspor) Dk. 75 Oktay (Darıca Gençlerbirliği) TFF
2. Lig Kırmızı Grup'ta, Kahramanmaraşspor Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.
Mehmet Fatih,EFE,Necati Selçuk,Fatih
Kaynak: AA