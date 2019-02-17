17 Şubat 2019, 15:03
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Futbol: Tff 2. Lig

Futbol: Tff 2. Lig

Stat: 12 ŞubatHakemler: Necati Selçuk Şahin, Aykut Küçük, Boran TurhanKahramanmaraşspor: Özkan, Burak, Cerem (Dk. 71 Oğuz), Efe, Yasin, Yusuf, Fatih, Aziz (Dk.89 Süleyman), Ethem, Mehmet, Fatih (Dk. 81 Servan)Darıca Gençlerbirliği: Emre Gamsız, Ahmet, Ramazan, Mustafa (Dk.

Stat: 12 Şubat

Hakemler: Necati Selçuk Şahin, Aykut Küçük, Boran Turhan

Kahramanmaraşspor: Özkan, Burak, Cerem (Dk. 71 Oğuz), Efe, Yasin, Yusuf, Fatih, Aziz (Dk.89 Süleyman), Ethem, Mehmet, Fatih (Dk. 81 Servan)

Darıca Gençlerbirliği: Emre Gamsız, Ahmet, Ramazan, Mustafa (Dk. 65 Muhammed), Emre Alan, Salih, Tuncay, Halil, Emrah, Veysel, Oktay (Dk. 78 Mert)

Goller: Dk. 10 Yasin (Kahramanmaraşspor)

Kırmızı Kart: Dk. 41 Ethem (Kahramanmaraşspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Cerem, Dk. 23 Mehmet, Dk.79 Fatih, Dk. 90 Süleyman (Kahramanmaraşspor) Dk. 75 Oktay (Darıca Gençlerbirliği)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta, Kahramanmaraşspor Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Mehmet Fatih,EFE,Necati Selçuk,Fatih
Kaynak: AA


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