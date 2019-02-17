17 Şubat 2019, 15:39
»»

Futbol: Tff 2. Lig

Futbol: Tff 2. Lig

Stat: Kırklareli Atatürk Hakemler: Ferhan Kestanlıoğlu, Cemalettin Gündoğdular, Barkın GüdüKırklarelispor : İbrahim, Davut, Müslüm, Emre Balkı (Dk. 73 Enis), Ahmethan, Caner Bulut, Denis (Dk. 56 Emre Keleşoğlu), Mert, Caner Koca, Yüksel (Dk. 68 İlter), YusufŞanlıurfaspor: Ömer Kahveci, Samet (Dk.

Stat: Kırklareli Atatürk


Hakemler: Ferhan Kestanlıoğlu, Cemalettin Gündoğdular, Barkın Güdü

Kırklarelispor : İbrahim, Davut, Müslüm, Emre Balkı (Dk. 73 Enis), Ahmethan, Caner Bulut, Denis (Dk. 56 Emre Keleşoğlu), Mert, Caner Koca, Yüksel (Dk. 68 İlter), Yusuf

Şanlıurfaspor: Ömer Kahveci, Samet (Dk. 70 Mehmet), Aykut, Harun, Oğuzhan, Sercan (Dk. 61 Feridun), Can, Ömer Bozan, Emre, Onur, Fevzi (Dk. 79 Benhur)

Sarı: Dk. 20 Davut, Dk: 39 Ahmethan (Kırklarelispor), Dk. 30 Onur, Dk. 81 Harun (Şanlıurfaspor)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta, Kırklarelispor ile Şanlıurfaspor 0-0 berabere kaldı. Balkı,Ferhan Kestanlıoğlu,Mustafa Kemal Atatürk,Kırklareli
Kaynak: AA