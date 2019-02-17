Futbol: Tff 2. Lig

TFF 2. Lig'de 22. hafta bir maç dışında sona erdi.<br><br>Ligde Kırmızı Grup'ta haftanın maçları tamamlanırken, Beyaz Grup'ta saat 17.00'de Sakaryaspor, Manisaspor'u konuk edecek.<br><br>Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: <br><br>Kırmızı Grup<br><br>Kahramanmaraşspor-Darıca Gençlerbirliği: 1-0<br><br>Sivas Belediyespor-Fatih Karagümrük: 1-0<br><br>Zonguldak Kömürspor-Konya Anadolu Selçukspor: 1-0<br><br>Kırklarelispor-Şanlıurfaspor: 0-0<br><br>Etimesgut Belediyespor-Pendikspor: 2-1<br><br>Fethiyespor-Tokatspor: 0-0<br><br>Beyaz Grup<br><br>Amed Sportif Faaliyetler-UTAŞ Uşakspor: 2-1<br><br>Gümüşhanespor-Hacettepe: 1-1<br><br>Sancaktepe Belediyespor-Sarıyer: 0-2<br><br>İnegölspor-Bayrampaşa: 2-1