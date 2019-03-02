Futbol: Tff 2. Lig

Stat: Fethiye İlçe
Hakemler: Mustafa İlker Coşkun, Yavuz Bahadır Ordu, İsmail Taygun Tasalı
Fethiyespor: Übeyd, Recep, Alper (Dk. 78 Anıl), Cumhur, Fethi, Emre, Sefa (Dk. 70 Mertcan), Yakup, Alican (Dk. 90 Onur), Medeni, Abdullah
Tuzlaspor: Bayram, Bülent, Gökcan (Dk. 90 Taner), Sadık (Dk. 81 Doğan), Murat, Mehmet Özdıraz, Muhammed (Dk. 81 Berat), Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Erdinç, Tarık, Erdi
Sarı kartlar: Dk. 39 Alper, Dk. 57 Emre, Dk. 72 Fethi, Dk. 90 Yakup (Fethiyespor), Dk. 45 Erdi, Dk.62 Tarık (Tuzlaspor)
Kırmızı kart: Dk. 67 Erdi (Tuzlaspor)
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta, Fethiyespor ile Tuzlaspor 0-0 berabere kaldı.
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Kaynak: AA