06 Mart 2019, 17:18
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Futbol: Tff 2. Lig

Futbol: Tff 2. Lig

TFF 2. Lig'de 25. hafta tek maç dışında tamamlandı.

TFF 2. Lig'de 25. hafta tek maç dışında tamamlandı.

Beyaz Grup'ta bu akşam oynanacak Yılport Samsunspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor karşılaşmasıyla haftanın maçları tamamlanacak.

Ligin 25. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kırmızı Grup

Şanlıurfaspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 2-2

Darıca Gençlerbirliği-Kırklarelispor: 1-4

Fatih Karagümrük-BAK Spor: 1-0

Menemen Belediyespor-Sivas Belediyespor: 3-0

Konya Anadolu Selçukspor-Etimesgut Belediyespor: 0-1

Tokatspor-Zonguldak Kömürspor: 0-1

Tuzlaspor-Kahramanmaraşspor: 0-1

Tarsus İdmanyurdu-Fethiyespor: 1-1

Bandırmaspor Baltok-Pendikspor: 5-1

Beyaz Grup:

Hacettepe-Ankara Demirspor: 3-0

Sakaryaspor-Gümüşhanespor: 3-0

Niğde Anadolu-Amed Sportif Faaliyetler: 2-1

Bayrampaşa-Kastamonuspor 1966: 1-3

UTAŞ Uşakspor-Eyüpspor: 1-1

Sarıyer-İnegölspor: 4-0

Manisaspor-Sancaktepe Belediyespor: 0-1 Darıca Gençlerbirliği, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
Kaynak: AA


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