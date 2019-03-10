10 Mart 2019, 17:21
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Futbol: Tff 2. Lig

Futbol: Tff 2. Lig

TFF 2. Lig'de 26. hafta maçları sona erdi.

TFF 2. Lig'de 26. hafta maçları sona erdi.

Ligde gruplarda tamamı bugün yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Kırmızı Grup:

Kahramanmaraşspor-Fethiyespor: 0-0

Sivas Belediyespor-Tuzlaspor: 1-1

Zonguldak Kömürspor-Menemen Belediyespor: 1-2

Bandırmaspor Baltok-Tarsus İdmanyurdu: 1-0

Manisa Büyükşehir Belediyespor-Konya Anadolu Selçukspor: 3-2

Kırklarelispor-Tokatspor: 1-0

BAK Spor-Darıca Gençlerbirliği: 3-1

Etimesgut Belediyespor-Fatih Karagümrük: 0-1

Pendikspor-Şanlıurfaspor: 0-1

Beyaz Grup:

İnegölspor-Hacettepe: 2-0

Gümüşhanespor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-0

Ankara Demirspor-UTAŞ Uşakspor: 2-2

Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Keçiörengücü: 0-2

Kastamonuspor 1966-Yılport Samsunspor: 1-0

Sancaktepe Belediyespor-Sakaryaspor: 1-0

Eyüpspor-Manisaspor: 7-2

Bayrampaşa-Niğde Anadolu: 2-1 Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
Kaynak: AA


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