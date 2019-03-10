Futbol: Tff 2. Lig

TFF 2. Lig'de 26. hafta maçları sona erdi.
Ligde gruplarda tamamı bugün yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup:
Kahramanmaraşspor-Fethiyespor: 0-0
Sivas Belediyespor-Tuzlaspor: 1-1
Zonguldak Kömürspor-Menemen Belediyespor: 1-2
Bandırmaspor Baltok-Tarsus İdmanyurdu: 1-0
Manisa Büyükşehir Belediyespor-Konya Anadolu Selçukspor: 3-2
Kırklarelispor-Tokatspor: 1-0
BAK Spor-Darıca Gençlerbirliği: 3-1
Etimesgut Belediyespor-Fatih Karagümrük: 0-1
Pendikspor-Şanlıurfaspor: 0-1
Beyaz Grup:
İnegölspor-Hacettepe: 2-0
Gümüşhanespor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-0
Ankara Demirspor-UTAŞ Uşakspor: 2-2
Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Keçiörengücü: 0-2
Kastamonuspor 1966-Yılport Samsunspor: 1-0
Sancaktepe Belediyespor-Sakaryaspor: 1-0
Eyüpspor-Manisaspor: 7-2
Bayrampaşa-Niğde Anadolu: 2-1
Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
Kaynak: AA