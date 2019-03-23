Futbol: Tff 2. Lig

TFF 2. Lig'de 28. hafta oynanan 6 karşılaşmayla başladı.<br><br>Oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: <br><br>Kırmızı Grup<br><br>Manisa Büyükşehir Belediyespor- <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/darica-genclerbirligi/' title='Darıca Gençlerbirliği'>Darıca Gençlerbirliği</a>: 4-0<br><br>Etimesgut Belediyespor-Tokatspor: 2-0<br><br>Beyaz Grup<br><br>Eyüpspor-Amed Sportif Faaliyetler: 3-1<br><br>Ankara Demirspor- <a class='keyword' href='/sakaryaspor/' title='Sakaryaspor'>Sakaryaspor</a>: 0-0<br><br>Bayrampaşa-Keçiörengücü: 0-4<br><br>Sancaktepe Belediyespor- <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/gumushanespor/' title='Gümüşhanespor'>Gümüşhanespor</a>: 1-3