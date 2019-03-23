23 Mart 2019, 17:42
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Futbol: Tff 2. Lig

Futbol: Tff 2. Lig

TFF 2. Lig'de 28. hafta oynanan 6 karşılaşmayla başladı.

TFF 2. Lig'de 28. hafta oynanan 6 karşılaşmayla başladı.

Oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kırmızı Grup

Manisa Büyükşehir Belediyespor- Darıca Gençlerbirliği: 4-0

Etimesgut Belediyespor-Tokatspor: 2-0

Beyaz Grup

Eyüpspor-Amed Sportif Faaliyetler: 3-1

Ankara Demirspor- Sakaryaspor: 0-0

Bayrampaşa-Keçiörengücü: 0-4

Sancaktepe Belediyespor- Gümüşhanespor: 1-3 Darıca Gençlerbirliği, Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
Kaynak: AA



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