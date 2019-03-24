24 Mart 2019, 17:23
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Futbol: Tff 2. Lig

Futbol: Tff 2. Lig

TFF 2. Lig'in 28. haftası oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

TFF 2. Lig'in 28. haftası oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kırmızı Grup

Şanlıurfaspor- Tarsus İdmanyurdu: 3-0

Sivas Belediyespor- Kahramanmaraşspor: 4-2

BAK Spor- Menemen Belediyespor: 0-7

Pendikspor- Fatih Karagümrük: 2-0

Bandırmaspor Baltok- Konya Anadolu Selçukspor: 3-3

Zonguldak Kömürspor- Fethiyespor: 1-0

Kırklarelispor-Tuzlaspor: 1-1

Beyaz Grup

İnegölspor- Manisaspor: 5-1

Yılport Samsunspor- Niğde Anadolu: 2-0

Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Hacettepe: 1-1

Kastamonuspor 1966- Sarıyer: 2-0 Kahramanmaraşspor, Tarsus İdmanyurdu, Menemen Belediyespor, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
Kaynak: AA



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