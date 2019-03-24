Futbol: Tff 2. Lig

TFF 2. Lig'in 28. haftası oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.<br><br>Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: <br><br>Kırmızı Grup<br><br>Şanlıurfaspor-Tarsus İdmanyurdu: 3-0<br><br>Sivas Belediyespor-Kahramanmaraşspor: 4-2<br><br>BAK Spor-Menemen Belediyespor: 0-7<br><br>Pendikspor-Fatih Karagümrük: 2-0<br><br>Bandırmaspor Baltok-Konya Anadolu Selçukspor: 3-3<br><br>Zonguldak Kömürspor-Fethiyespor: 1-0<br><br>Kırklarelispor-Tuzlaspor: 1-1<br><br>Beyaz Grup<br><br>İnegölspor-Manisaspor: 5-1<br><br>Yılport Samsunspor-Niğde Anadolu: 2-0<br><br>Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Hacettepe: 1-1<br><br>Kastamonuspor 1966-Sarıyer: 2-0