03 Nisan 2019, 17:34
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Futbol: Tff 2. Lig

Futbol: Tff 2. Lig

TFF 2. Lig'de 29. hafta maçları oynandı.

TFF 2. Lig'de 29. hafta maçları oynandı.

Ligde gruplarda tamamı bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kırmızı Grup

Tokatspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 1-0

Fethiyespor-Kırklarelispor: 0-2

Tuzlaspor-BAK Spor: 3-3

Kahramanmaraşspor-Zonguldak Kömürspor: 3-0

Tarsus İdmanyurdu-Sivas Belediyespor: 5-0

Konya Anadolu Selçukspor-Şanlıurfaspor: 0-0

Darıca Gençlerbirliği-Pendikspor: 0-3

Menemen Belediyespor-Etimesgut Belediyespor: 2-3

Fatih Karagümrük-Bandırmaspor Baltok: 3-2

Beyaz Grup

Sarıyer-Bayrampaşa: 0-2

UTAŞ Uşakspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 2-1

Amed Sportif Faaliyetler-Ankara Demirspor: 3-2

Sakaryaspor-İnegölspor: 3-1

Gümüşhanespor-Eyüpspor: 1-1

Niğde Anadolu-Sancaktepe Belediyespor: 1-1

Keçiörengücü-Yılport Samsunspor: 1-1

Hacettepe-Kastamonuspor 1966: 1-3 Spor
Kaynak: AA



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