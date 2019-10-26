Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig'in 10. haftasına yapılan maçlarla devam edildi.
Ligde bugün şimdiye kadar oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup
Ankara Demirspor-GMG Kastamonuspor: 3-1
Ergene Velimeşespor-Birevim Elazığspor: 5-1
Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Kırşehir Belediyespor: 2-3
Kardemir Karabükspor-Bandırmaspor: 0-3
Niğde Anadolu Futbol
Kulübü-Sakaryaspor: 1-2
Etimesgut Belediyespor-Vanspor Futbol Kulübü: 1-1
Uşakspor-Bayburt Özel İdare: 1-4
Beyaz Grup
Pendikspor-Amed Sportif Faaliyetler: 3-1
Hekimoğlu Trabzon-Yeni Çorumspor: 2-1
Gümüşhanespor-Kırklarelispor: 2-1
Başkent Akademi Futbol Kulübü-Manisa Futbol Kulübü: 0-1
1922 Konyaspor-İnegölspor: 1-2
Sarıyer-Zonguldak Kömürspor: 2-2