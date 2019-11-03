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Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig'de 11. hafta maçları tamamlandı.

03.11.2019 16:02Futbol: TFF 2. Lig
TFF 2. Lig'de 11. hafta maçları tamamlandı.
2. Lig'de bugün gruplarda oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Kırmızı Grup:
Birevim Elazığspor-Uşakspor: 0-0
Bayburt Özel İdare-Ankara Demirspor: 1-0
GMG Kastamonuspor-Sivas Belediyespor: 2-1
Eyüpspor-Etimesgut Belediyespor: 1-2
Niğde Anadolu FK-Kardemir Karabükspor: 4-0
Tuzlaspor-Ergene Velimeşespor: 2-1
Bandırmaspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 0-0
Kırşehir Belediyespor-Piserro Kahramanmaraşspor: 1-0
Sakaryaspor-Vanspor FK: 4-2
Beyaz Grup
Amed Sportif Faaliyetler-Başkent Akademi FK: 2-1
Hekimoğlu Trabzon-Şanlıurfaspor: 5-0
Sancaktepe FK-1922 Konyaspor: 2-0
İnegölspor-Gümüşhanespor: 1-0
Manisa FK-Tarsus İdmanyurdu: 4-0
Hacettepe-Sarıyer: 1-4
Zonguldak Kömürspor-Yılport Samsunspor: 0-2
Yeni Çorumspor-Afjet Afyonspor: 4-2
Kırklarelispor-Pendikspor: 0-1

Spor

Kaynak: AA

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