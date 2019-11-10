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Futbol: TFF 2. Lig

Futbolda TFF 2. Lig'de 12. hafta kırmızı ve beyaz grupta oynanan karşılaşmalarla sona erdi.

10.11.2019 15:48 | Son Güncelleme: 10.11.2019 15:48Futbol: TFF 2. Lig
Futbolda TFF 2. Lig'de 12. hafta kırmızı ve beyaz grupta oynanan karşılaşmalarla sona erdi.
Ligde alınan sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup
Piserro Kahramanmaraşspor-Bandırmaspor: 3-3
Vanspor Futbol Kulübü-Eyüpspor: 1-2
Sivas Belediyespor-Bayburt Özel İdare: 0-2
Uşakspor-Tuzlaspor: 0-0
Ergene Velimeşespor-Kırşehir Belediyespor: 2-0
Kardemir Karabükspor-Sakaryaspor: 0-5
Etimesgut Belediyespor-GMG Kastamonuspor: 1-1
Ankara Demirspor-Birevim Elazığspor: 3-0
Beyaz Grup
Şanlıurfaspor-Yeni Çorumspor: 0-2
Gümüşhanespor-Sancaktepe Futbol Kulübü: 0-1
Afjet Afyonspor-Manisa Futbol Kulübü: 0-2
Tarsus İdmanyurdu-Amed Sportif Faaliyetler: 5-0
Pendikspor-İnegölspor: 1-1
Yılport Samsunspor-Hacettepe: 2-1
1922 Konyaspor-Zonguldak Kömürspor: 1-1
Sarıyer-Hekimoğlu Trabzon: 0-1

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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