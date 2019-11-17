Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig'de Kırmızı ve Beyaz Grup'ta 13. hafta mücadelesi 1 maç dışında tamamlandı. Spor Kaynak: AA
Ligde alınan sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup
Bayburt Özel İdare-Etimesgut Belediyespor: 1-1
Kardemir Karabükspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 2-3
Birevim Elazığspor-Sivas Belediyespor: 2-1
Niğde Anadolu-Piserro Kahramanmaraşspor: 0-1
Bandırmaspor-Ergene Velimeşespor: 2-1
Kırşehir Belediyespor-Uşakspor: 1-0
GMG Kastamonuspor-Vanspor Futbol Kulübü: 0-3
Beyaz Grup
Amed Sportif Faaliyetler-Afjet Afyonspor: 1-0
Şanlıurfaspor-Sarıyer: 0-4
Hekimoğlu Trabzon-Yılport Samsunspor: 0-5
İnegölspor-Başkent Akademi: 1-1
Yeni Çorumspor-Manisa Futbol Kulübü: 0-2
Kırklarelispor-Tarsus İdmanyurdu: 1-0
Zonguldak Kömürspor-Gümüşhanespor: 0-1
Bu arada Kırmızı Grup'ta 13. hafta mücadelesi Sakaryaspor-Eyüpspor maçıyla tamamlanacak.