Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig'de Kırmızı ve Beyaz Grup'ta 13. hafta mücadelesi 1 maç dışında tamamlandı.

Ligde alınan sonuçlar şöyle:

Kırmızı Grup

Bayburt Özel İdare-Etimesgut Belediyespor: 1-1

Kardemir Karabükspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 2-3

Birevim Elazığspor-Sivas Belediyespor: 2-1

Niğde Anadolu-Piserro Kahramanmaraşspor: 0-1

Bandırmaspor-Ergene Velimeşespor: 2-1

Kırşehir Belediyespor-Uşakspor: 1-0

GMG Kastamonuspor-Vanspor Futbol Kulübü: 0-3

Beyaz Grup

Amed Sportif Faaliyetler-Afjet Afyonspor: 1-0

Şanlıurfaspor-Sarıyer: 0-4

Hekimoğlu Trabzon-Yılport Samsunspor: 0-5

İnegölspor-Başkent Akademi: 1-1

Yeni Çorumspor-Manisa Futbol Kulübü: 0-2

Kırklarelispor-Tarsus İdmanyurdu: 1-0

Zonguldak Kömürspor-Gümüşhanespor: 0-1

Bu arada Kırmızı Grup'ta 13. hafta mücadelesi Sakaryaspor-Eyüpspor maçıyla tamamlanacak.

Kaynak: AA