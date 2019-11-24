Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig'in 14. haftası, oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Türkiye Futbol Federasyonu
Ligde bugün yapılan müsabakaların sonuçları şöyle:
Kırmızı Grup:
Sivas Belediyespor-Tuzlaspor: 0-2
Vanspor FK-Bayburt Özel İdare: 2-0
Piserro Kahramanmaraşspor-Kardemir Karabükspor: 1-0
Ergene Velimeşespor-Niğde Anadolu: 2-0
Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Sakaryaspor: 1-1
Uşakspor-Bandırmaspor: 1-3
Beyaz Grup:
1922 Konyaspor-Hekimoğlu Trabzon: 1-3
Gümüşhanespor-Hacettepe: 2-3
Tarsus İdmanyurdu-İnegölspor: 2-1
Başkent Akademi-Sancaktepe FK: 1-0
Manisa FK-Amed Sportif Faaliyetler: 3-0
Afjet Afyonspor-Kırklarelispor: 2-2
Yılport Samsunspor-Şanlıurfaspor: 5-0
, Kardemir Karabükspor
, Tarsus İdmanyurdu
, Spor Kaynak: AA