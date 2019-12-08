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Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig'de 16. hafta mücadelesi, oynanan karşılaşmalarla sona erdi.

08.12.2019 16:10 | Son Güncelleme: 08.12.2019 16:10Futbol: TFF 2. Lig
TFF 2. Lig'de 16. hafta mücadelesi, oynanan karşılaşmalarla sona erdi.
Ligde bugün oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Kırmızı Grup:
Sivas Belediyespor-Bandırmaspor: 3-0
Vanspor FK-Tuzlaspor: 3-0
Ankara Demirspor-Niğde Anadolu: 3-1
Sakaryaspor-Piserro Kahramanmaraşspor: 2-0
Ergene Velimeşespor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 2-1
GMG Kastamonuspor-Bayburt Özel İdare: 4-2
Eyüpspor-Birevim Elazığspor: 1-0
Etimesgut Belediyespor-Kırşehir Belediyespor: 0-1
Uşakspor-Kardemir Karabükspor: 3-0
Beyaz Grup:
Gümüşhanespor-Şanlıurfaspor: 3-1
Amed Sportif Faaliyetler-GMG Kırklarelispor: 1-0
Manisa FK-İnegölspor: 0-2
Tarsus İdman Yurdu-Zonguldak Kömürspor: 7-1
Afjet Afyonspor-Sancaktepe: 0-2
Pendikspor-Hekimoğlu Trabzon: 0-2
Yeni Çorumspor-Yılport Samsunspor: 2-1
1922 Konyaspor-Sarıyer: 0-0

Türkiye Futbol Federasyonu, Kardemir Karabükspor, Ankara Demirspor, Spor

Kaynak: AA

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