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Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig'de sezonun ilk yarısı, 17. hafta maçlarıyla sona erdi.

15.12.2019 15:38 | Son Güncelleme: 15.12.2019 15:38Futbol: TFF 2. Lig
TFF 2. Lig'de sezonun ilk yarısı, 17. hafta maçlarıyla sona erdi.
Ligde bugün oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Kırmızı Grup:
Piserro Kahramanmaraşspor-Ergene Velimeşespor: 0-4
Bayburt Özel İdare-Sakaryaspor: 0-2
Birevim Elazığspor-GMG Kastamonuspor: 0-2
Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Uşakspor: 1-2
Kardemir Karabükspor-Ankara Demirspor: 0-1
Niğde Anadolu-Sivas Belediyespor: 3-0
Bandırmaspor-Etimesgut Belediyespor: 2-1
Beyaz Grup
Şanlıurfaspor-Pendikspor: 1-4
Zonguldak Kömürspor-Afjet Afyonspor: 2-2
GMG Kırklarelispor-Yeni Çorumspor: 2-0
Hacettepe-Tarsus İdman Yurdu: 4-0
İnegölspor-Amed Sportif Faaliyetler: 4-1
Sarıyer-Gümüşhanespor: 2-2

Türkiye Futbol Federasyonu, Kardemir Karabükspor, Spor

Kaynak: AA

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