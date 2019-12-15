Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig'de sezonun ilk yarısı, 17. hafta maçlarıyla sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu
Ligde bugün oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Kırmızı Grup:
Piserro Kahramanmaraşspor-Ergene Velimeşespor: 0-4
Bayburt Özel İdare-Sakaryaspor: 0-2
Birevim Elazığspor-GMG Kastamonuspor: 0-2
Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Uşakspor: 1-2
Kardemir Karabükspor-Ankara Demirspor: 0-1
Niğde Anadolu-Sivas Belediyespor: 3-0
Bandırmaspor-Etimesgut Belediyespor: 2-1
Beyaz Grup
Şanlıurfaspor-Pendikspor: 1-4
Zonguldak Kömürspor-Afjet Afyonspor: 2-2
GMG Kırklarelispor-Yeni Çorumspor: 2-0
Hacettepe-Tarsus İdman Yurdu: 4-0
İnegölspor-Amed Sportif Faaliyetler: 4-1
Sarıyer-Gümüşhanespor: 2-2
, Kardemir Karabükspor
, Spor Kaynak: AA