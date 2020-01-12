Futbol: TFF 2. Lig

Futbolda TFF 2. Lig'in 18. haftası yapılan 10 maçla sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu
Ligde ikinci yarının ilk haftasında bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup:
Elazığspor-Bayburt Özel İdare: 0-0
Piserro Kahramanmaraşspor-Uşakspor: 2-1
Ergene Velimeşespor-Sakaryaspor: 5-0
Niğde Anadolu-Etimesgut Belediyespor: 0-1
Kardemir Karabükspor-Sivas Belediyespor: 0-0
Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Ankara Demirspor: 0-2
Beyaz Grup:
Şanlıurfaspor-Başkent Akademi: 1-4
Yılport Samsunspor-Gümüşhanespor: 3-0
1922 Konyaspor-Çorum FK: 1-0
Sancaktepe FK-Amed Sportif Faaliyetler: 1-0
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, Spor Kaynak: AA