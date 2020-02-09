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Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig'de 22. hafta maçları 2'si dışında sona erdi.

09.02.2020 15:52 | Son Güncelleme: 09.02.2020 15:52Futbol: TFF 2. Lig
TFF 2. Lig'de 22. hafta maçları 2'si dışında sona erdi.
Beyaz Grup'ta dünkü Hekimoğlu Trabzon-GMG Kırklarelispor ve bugünkü Gümüşhanespor-Başkent Akademi karşılaşmaları yoğun kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
TFF 2. Lig gruplarında bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup:
Piserro Kahramanmaraşspor-Vanspor FK: 1-0
Ergene Velimeşespor-Etimesgut Belediyespor: 2-0
Uşakspor-Sivas Belediyespor: 4-0
Niğde Anadolu-Bayburt Özel İdare: 3-1
Kırşehir Belediyespor-Tuzlaspor: 1-1
Bandırmaspor-Elazığspor: 3-0 (Hükmen)
Ankara Demirspor-Sakaryaspor: 0-0
Kardemir Karabükspor-GMG Kastamonuspor: 0-0
Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Eyüpspor: 2-1
Beyaz Grup:
Şanlıurfaspor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-5
Yılport Samsunspor-Afjet Afyonspor: 2-0
1922 Konyaspor-Tarsus İdman Yurdu: 2-0
Zonguldak Kömürspor-Sancaktepe: 0-2

Türkiye Futbol Federasyonu, Kardemir Karabükspor, Spor

Kaynak: AA

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