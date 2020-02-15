Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig'in 23. haftası iki maç dışında sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu
Ligde Kırmızı Grup'taki Vanspor FK-Ergene Velimeşespor ile Sivas Belediyespor-Ankara Demirspor müsabakaları elverişsiz hava ve saha şartları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
TFF 2. Lig gruplarında bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
Kırmızı Grup:
Elazığspor-Niğde Anadolu: 0-3 (Hükmen)
GMG Kastamonuspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 1-0
Bayburt Özel İdare-Kardemir Karabükspor: 3-0
Tuzlaspor-Bandırmaspor: 1-2
Sakaryaspor-Kırşehir Belediyespor: 3-0
Etimesgut Belediyespor-Uşakspor: 1-2
Eyüpspor-Piserro Kahramanmaraşspor: 1-1
Beyaz Grup:
Sancaktepe-Hacettepe: 3-1
Çorum FK-Zonguldak Kömürspor: 2-2
Afjet Afyonspor-1922 Konyaspor: 4-0
GMG Kırklarelispor-Şanlıurfaspor: 2-1
İnegölspor-Hekimoğlu Trabzon: 2-1
Başkent Akademi-Pendikspor: 1-1
Tarsus İdmanyurdu-Gümüşhanespor: 3-1
Manisa FK-Yılport Samsunspor: 1-3
Amed Sportif Faaliyetler-Sarıyer: 2-1
, Kardemir Karabükspor
, Spor Kaynak: AA