Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig Kırmızı ve Beyaz gruplarda 24. hafta maçları tamamlandı. Türkiye Futbol Federasyonu
Ligde alınan sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup
Sivas Belediyespor-Sakaryaspor: 1-1
Piserro Kahramanmaraşspor-GMG Kastamonuspor: 0-2
Ergene Velimeşespor-Eyüpspor: 0-0
Ankara Demirspor-Etimesgut Belediyespor: 2-0
Niğde Anadolu-Tuzlaspor: 2-3
Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Bayburt Özel İdare: 1-0
Uşakspor-Vanspor FK: 2-1
Bandırmaspor-Kırşehir Belediyespor: 1-1
Kardemir Karabükspor-Elazığspor: 3-0 (Hükmen)
Beyaz Grup:
Gümüşhanespor-Afjet Afyonspor: 1-0
Hekimoğlu Trabzon-Sancaktepe: 2-0
Şanlıurfaspor-İnegölspor: 0-1
Başkent Akademi-Çorum FK: 2-1
Sarıyer-GMG Kırklarelispor: 4-0
Hacettepe-Zonguldak Kömürspor: 1-0
Yılport Samsunspor-Amed Sportif Faaliyetler: 3-0
1922 Konyaspor-Manisa FK: 3-3
Pendikspor-Tarsus İdmanyurdu: 0-3
, Kardemir Karabükspor
, Tarsus İdmanyurdu
, Spor Kaynak: AA