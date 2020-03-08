Futbol: TFF 2. Lig
TFF 2. Lig'in 27. haftası bugün oynanan maçlarla sona erdi.
08.03.2020 16:42 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:42
TFF 2. Lig'in 27. haftası bugün oynanan maçlarla sona erdi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
Kırmızı Grup:
Elazığspor-Ergene Velimeşespor: 0-3 (Hükmen)
Bayburt Özel İdare-Uşakspor: 2-3
Kırşehir Belediyespor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 0-0
Eyüpspor-Sivas Belediyespor: 3-2
Vanspor FK-Etimesgut Belediyespor: 1-1
GMG Kastamonuspor-Ankara Demirspor: 1-1
Tuzlaspor-Piserro Kahramanmaraşspor: 1-0
Bandırmaspor-Kardemir Karabükspor: 5-0
Sakaryaspor-Niğde Anadolu: 1-0
Beyaz Grup:
Amed Sportif Faaliyetler-Pendikspor: 2-3
İnegölspor-1922 Konyaspor: 0-0
Zonguldak Kömürspor-Sarıyer: 0-0
Çorum FK-Hekimoğlu Trabzon: 0-0
Afjet Afyonspor-Tarsus İdman Yurdu: 2-3
GMG Kırklarelispor-Gümüşhanespor: 3-2
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
Kırmızı Grup:
Elazığspor-Ergene Velimeşespor: 0-3 (Hükmen)
Bayburt Özel İdare-Uşakspor: 2-3
Kırşehir Belediyespor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 0-0
Eyüpspor-Sivas Belediyespor: 3-2
Vanspor FK-Etimesgut Belediyespor: 1-1
GMG Kastamonuspor-Ankara Demirspor: 1-1
Tuzlaspor-Piserro Kahramanmaraşspor: 1-0
Bandırmaspor-Kardemir Karabükspor: 5-0
Sakaryaspor-Niğde Anadolu: 1-0
Beyaz Grup:
Amed Sportif Faaliyetler-Pendikspor: 2-3
İnegölspor-1922 Konyaspor: 0-0
Zonguldak Kömürspor-Sarıyer: 0-0
Çorum FK-Hekimoğlu Trabzon: 0-0
Afjet Afyonspor-Tarsus İdman Yurdu: 2-3
GMG Kırklarelispor-Gümüşhanespor: 3-2
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Futbol: TFF 2. Lig
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Kardemir Karabükspor, Futbol, Spor
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