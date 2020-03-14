Futbol: TFF 2. Lig
TFF 2. Lig'in 28. haftası, yapılan 4 maçla başladı.
14.03.2020 17:02 | Son Güncelleme: 14.03.2020 17:02
TFF 2. Lig'in 28. haftası, yapılan 4 maçla başladı.
Ligde Kırmızı Grup ve Beyaz Grup'ta ikişer maç oynandı. Alınan sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup:
Ankara Demirspor-Bayburt Özel İdare: 1-0
Etimesgut Belediyespor- Eyüpspor : 1-2
Beyaz Grup:
Sarıyer-Hacettepe: 1-0
Pendikspor-GMG Kırklarelispor: 1-1
Ligde Kırmızı Grup ve Beyaz Grup'ta ikişer maç oynandı. Alınan sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup:
Ankara Demirspor-Bayburt Özel İdare: 1-0
Etimesgut Belediyespor- Eyüpspor : 1-2
Beyaz Grup:
Sarıyer-Hacettepe: 1-0
Pendikspor-GMG Kırklarelispor: 1-1
Kaynak: AA
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Ankara Demirspor, Pendikspor, Eyüpspor, Spor
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