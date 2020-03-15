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Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig'in 28. haftası, Kırmızı ve Beyaz Grup'ta oynanan maçlarla sona erdi.

15.03.2020 17:24 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:24
Futbol: TFF 2. Lig
TFF 2. Lig'in 28. haftası, Kırmızı ve Beyaz Grup'ta oynanan maçlarla sona erdi.
Ligde bu iki grupta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup:
Uşakspor-Elazığspor: 3-0
Piserro Kahramanmaraşspor-Kırşehir Belediyespor: 0-1
Vanspor FK-Sakaryaspor: 0-1
Sivas Belediyespor-GMG Kastamonuspor: 0-3
Kardemir Karabükspor-Niğde Anadolu: 0-1
Ergene Velimeşespor-Tuzlaspor: 0-3
Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Bandırmaspor: 0-1
Beyaz Grup:
Şanlıurfaspor-Hekimoğlu Trabzon: 2-7
Gümüşhanespor-İnegölspor: 0-0
1922 Konyaspor-Sancaktepe: 2-1
Yılport Samsunspor-Zonguldak Kömürspor: 2-2
Afjet Afyonspor-Çorum FK: 3-0
Başkent Akademi-Amed Sportif Faaliyetler: 2-0
Tarsus İdman Yurdu-Manisa FK: 1-2

Kaynak: AA

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Kardemir Karabükspor, Spor

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