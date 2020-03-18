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Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 22, Kırmızı Grup'ta ise 23. haftada oynanması gereken ancak ertelenen 3 karşılaşma tamamlandı.

18.03.2020 17:16 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:16
Futbol: TFF 2. Lig
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 22, Kırmızı Grup'ta ise 23. haftada oynanması gereken ancak ertelenen 3 karşılaşma tamamlandı.
Gruplarda yapılan karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Beyaz Grup:
Gümüşhanespor-Başkent Akademi: 0-3
Hekimoğlu Trabzon-GMG Kırklarelispor: 2-0
Kırmızı Grup:
Vanspor FK-Ergene Velimeşespor: 2-1

Kaynak: AA

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Gümüşhanespor, Trabzon, Spor

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