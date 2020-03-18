Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 22, Kırmızı Grup'ta ise 23. haftada oynanması gereken ancak ertelenen 3 karşılaşma tamamlandı.Gruplarda yapılan karşılaşmaların sonuçları şöyle:Beyaz Grup:Gümüşhanespor-Başkent Akademi: 0-3Hekimoğlu Trabzon-GMG Kırklarelispor: 2-0Kırmızı Grup:Vanspor FK-Ergene Velimeşespor: 2-1

Kaynak: AA