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Futbol: TFF 2. Lig Beyaz Grup

Stat: Mümin ÖzkasapHakemler: Zorbay Küçük, Murat Ergin Gözütok, Mehmet Salih MazlumManisa Futbol Kulübü: Ömer Kahveci, Mehmet Yılmaz, Erman Bulucu, Ümit Kurt, Erhan Kara, Umut Kaya (Dk. 66 Zahit Fındık), Ali Çamdalı, (Dk. 77 Oğuz Kocabal), Nizamettin Çalışkan, Sertaç Çam, Dilaver Güçlü, (Dk.

15.02.2020 16:56 | Son Güncelleme: 15.02.2020 17:02Futbol: TFF 2. Lig Beyaz Grup
Stat: Mümin Özkasap
Hakemler: Zorbay Küçük, Murat Ergin Gözütok, Mehmet Salih Mazlum
Manisa Kulübü: Ömer Kahveci, Mehmet Yılmaz, Erman Bulucu, Ümit Kurt, Erhan Kara, Umut Kaya (Dk. 66 Zahit Fındık), Ali Çamdalı, (Dk. 77 Oğuz Kocabal), Nizamettin Çalışkan, Sertaç Çam, Dilaver Güçlü, (Dk. 46 Sinan Kurumuş), Serdar Deliktaş
Samsunspor: Nurullah Aslan, Caner Arıcı, Veli Çetin, Recep Burak Yılmaz, Ercan Yazıcı (Dk. 46 Erkam Reşmen), Guido Koçer, Ferhat Çulcuoğlu, Muhsin Yıldırım (Dk. 59 İbrahim Halil Çolak), Burak Çalık, Gökhan Alsan, Bahattin Köse (Dk. 83 Atabey Çiçek)
Goller: Dk. 57 Erhan Kara (kendi kalesine), Dk. 74 Burak Çalık, Dk. 64 Bahattin Köse (Yılport Samsunspor), Dk. 82 Sinan Kurumuş (Manisa Futbol Kulübü)
Sarı kartlar: Guido Koçer, Ferhat Çulcuoğlu, Caner Arıcı (Yılport Samsunspor), Umut Kaya, Erman Bulucu, Mehmet Yılmaz (Manisa Futbol Kulübü)
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 23. hafta mücadelesinde Yılport Samsunspor, konuk olduğu Manisa Futbol Kulübü'nü 3-1 mağlup etti.
Bu arada karşılaşmadan elde edilen bilet geliri, Manisa'daki depremzedelere yardım olarak bağışlanacak.

Mehmet Yılmaz, Erman Bulucu, Erhan Kara, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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