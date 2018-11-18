Futbol: Tff 2. Lig'de Görünüm

TFF
2. Lig'de 13. hafta maçlarının ardından Kırmızı Grup'ta Tuzlaspor, Beyaz Grup'ta ise Sarıyer
liderliklerini sürdürdü.
Ligin 13. haftasında Kırmızı Grup'ta liderliği elinde bulunduran Tuzlaspor, Etimesgut
Belediyespor'u 3-0'lık skorla yendi. Puanını 30'a çıkaran Tuzlaspor, Menemen Belediyespor
'un 2 puan önünde liderliğini devam ettirdi.
Beyaz Grup'ta ise yenilgisiz lider Sarıyer, zirve mücadelesi veren Yılport Samsunspor
'u konuk etti. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Puanını 31'e yükselten Sarıyer, 29 puanla ikinci Sakaryaspor
'un önünde liderliğini korudu.
Kırmızı Grup
Kırmızı Grup'ta 13. hafta müsabakalarının ardından puan tablosu şu şekilde:
|
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|TUZLASPOR
|13
|9
|3
|1
|29
|4
|25
|30
|2.
|MENEMEN BELEDİYESPOR
|13
|8
|4
|1
|29
|18
|11
|28
|3.
|MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
|13
|7
|4
|2
|24
|9
|15
|25
|4.
|FATİH KARAGÜMRÜK
|13
|8
|1
|4
|23
|14
|9
|25
|5.
|ŞANLIURFASPOR
|13
|7
|3
|3
|17
|15
|2
|24
|6.
|PENDİKSPOR
|13
|6
|4
|3
|21
|16
|5
|22
|7.
|TARSUS İDMANYURDU
|13
|5
|4
|4
|22
|21
|1
|19
|8.
|SİVAS BELEDİYESPOR
|13
|5
|3
|5
|14
|15
|-1
|18
|9.
|DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|13
|4
|4
|5
|14
|14
|0
|16
|10.
|KAHRAMANMARAŞSPOR
|13
|4
|4
|5
|12
|13
|-1
|16
|11.
|ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|13
|4
|4
|5
|16
|18
|-2
|16
|12.
|KIRKLARELİSPOR
|13
|4
|3
|6
|14
|17
|-3
|15
|13.
|BUGSAŞ SPOR
|13
|4
|2
|7
|13
|24
|-11
|14
|14.
|ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|13
|3
|4
|6
|12
|19
|-7
|13
|15.
|KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR
|13
|2
|6
|5
|16
|22
|-6
|12
|16.
|FETHİYESPOR
|13
|1
|7
|5
|10
|18
|-8
|10
|17.
|BANDIRMASPOR BALTOK
|13
|1
|4
|8
|12
|26
|-14
|7
|18.
|TOKATSPOR
|13
|1
|4
|8
|5
|20
|-15
|7
Beyaz Grup
Beyaz Grup'ta 13. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|SARIYER
|13
|9
|4
|0
|23
|11
|12
|31
|2.
|SAKARYASPOR
|13
|9
|2
|2
|23
|9
|14
|29
|3.
|YILPORT SAMSUNSPOR
|13
|8
|3
|2
|18
|10
|8
|27
|4.
|SANCAKTEPE BELEDİYESPOR
|13
|8
|2
|3
|23
|8
|15
|26
|5.
|KEÇİÖRENGÜCÜ
|13
|7
|4
|2
|19
|14
|5
|25
|6.
|KASTAMONUSPOR 1966
|13
|7
|3
|3
|25
|12
|13
|24
|7.
|BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR
|13
|8
|0
|5
|21
|16
|5
|24
|8.
|UTAŞ UŞAKSPOR
|13
|5
|6
|2
|15
|8
|7
|21
|9.
|HACETTEPE
|13
|5
|2
|6
|20
|22
|-2
|17
|10.
|AMED SPORTİF FAALİYETLER
|13
|4
|3
|6
|12
|14
|-2
|15
|11.
|GÜMÜŞHANESPOR
|13
|2
|8
|3
|17
|18
|-1
|14
|12.
|NİĞDE ANADOLU
|13
|3
|5
|5
|14
|17
|-3
|14
|13.
|İNEGÖLSPOR
|13
|3
|4
|6
|12
|17
|-5
|13
|14.
|BAYRAMPAŞA
|13
|1
|6
|6
|7
|18
|-11
|9
|15.
|EYÜPSPOR
|13
|1
|5
|7
|7
|16
|-9
|8
|16.
|ANKARA DEMİRSPOR
|13
|1
|3
|9
|9
|20
|-11
|6
|17.
|GAZİANTEPSPOR
|13
|3
|2
|8
|10
|27
|-17
|-4
|18.
|MANİSASPOR
|13
|1
|2
|10
|14
|32
|-18
|-4
Not: Gaziantepspor
'un 15, Manisaspor
'un ise 9 puanı silinmiştir.
Sarıyer,Türkiye Futbol Federasyonu
18 Kasım 2018 Pazar 16:02