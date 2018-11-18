18 Kasım 2018, 16:02
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Futbol: Tff 2. Lig'de Görünüm

Futbol: Tff 2. Lig

TFF 2. Lig'de 13. hafta maçlarının ardından Kırmızı Grup'ta Tuzlaspor, Beyaz Grup'ta ise Sarıyer liderliklerini sürdürdü.

TFF 2. Lig'de 13. hafta maçlarının ardından Kırmızı Grup'ta Tuzlaspor, Beyaz Grup'ta ise Sarıyer liderliklerini sürdürdü.

Ligin 13. haftasında Kırmızı Grup'ta liderliği elinde bulunduran Tuzlaspor, Etimesgut Belediyespor'u 3-0'lık skorla yendi. Puanını 30'a çıkaran Tuzlaspor, Menemen Belediyespor'un 2 puan önünde liderliğini devam ettirdi.

Beyaz Grup'ta ise yenilgisiz lider Sarıyer, zirve mücadelesi veren Yılport Samsunspor'u konuk etti. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Puanını 31'e yükselten Sarıyer, 29 puanla ikinci Sakaryaspor'un önünde liderliğini korudu.

Kırmızı Grup

Kırmızı Grup'ta 13. hafta müsabakalarının ardından puan tablosu şu şekilde:

TakımlarOGBMAYAVP
1. TUZLASPOR13 9 3 1 29 4 25 30
2. MENEMEN BELEDİYESPOR13 8 4 1 29 18 11 28
3. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR13 7 4 2 24 9 15 25
4. FATİH KARAGÜMRÜK13 8 1 4 23 14 9 25
5. ŞANLIURFASPOR13 7 3 3 17 15 2 24
6. PENDİKSPOR13 6 4 3 21 16 5 22
7. TARSUS İDMANYURDU13 5 4 4 22 21 1 19
8. SİVAS BELEDİYESPOR13 5 3 5 14 15 -1 18
9. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ13 4 4 5 14 14 0 16
10. KAHRAMANMARAŞSPOR13 4 4 5 12 13 -1 16
11. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR13 4 4 5 16 18 -2 16
12. KIRKLARELİSPOR13 4 3 6 14 17 -3 15
13. BUGSAŞ SPOR13 4 2 7 13 24 -11 14
14. ETİMESGUT BELEDİYESPOR13 3 4 6 12 19 -7 13
15. KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR13 2 6 5 16 22 -6 12
16. FETHİYESPOR13 1 7 5 10 18 -8 10
17. BANDIRMASPOR BALTOK13 1 4 8 12 26 -14 7
18. TOKATSPOR13 1 4 8 5 20 -15 7



Beyaz Grup

Beyaz Grup'ta 13. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAVP
1. SARIYER13 9 4 0 23 11 12 31
2. SAKARYASPOR13 9 2 2 23 9 14 29
3. YILPORT SAMSUNSPOR13 8 3 2 18 10 8 27
4. SANCAKTEPE BELEDİYESPOR13 8 2 3 23 8 15 26
5. KEÇİÖRENGÜCÜ13 7 4 2 19 14 5 25
6. KASTAMONUSPOR 196613 7 3 3 25 12 13 24
7. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR13 8 0 5 21 16 5 24
8. UTAŞ UŞAKSPOR13 5 6 2 15 8 7 21
9. HACETTEPE13 5 2 6 20 22 -2 17
10. AMED SPORTİF FAALİYETLER13 4 3 6 12 14 -2 15
11. GÜMÜŞHANESPOR13 2 8 3 17 18 -1 14
12. NİĞDE ANADOLU13 3 5 5 14 17 -3 14
13. İNEGÖLSPOR13 3 4 6 12 17 -5 13
14. BAYRAMPAŞA13 1 6 6 7 18 -11 9
15. EYÜPSPOR13 1 5 7 7 16 -9 8
16. ANKARA DEMİRSPOR13 1 3 9 9 20 -11 6
17. GAZİANTEPSPOR13 3 2 8 10 27 -17 -4
18. MANİSASPOR13 1 2 10 14 32 -18 -4

Not: Gaziantepspor'un 15, Manisaspor'un ise 9 puanı silinmiştir. Sarıyer,Türkiye Futbol Federasyonu
18 Kasım 2018 Pazar 16:02



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