25 Kasım 2018, 16:07
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Futbol: Tff 2. Lig'de Görünüm

Futbol: Tff 2. Lig

TFF 2. Lig'de gruplarda 14. hafta oynanan maçlarla tamamlandı.

TFF 2. Lig'de gruplarda 14. hafta oynanan maçlarla tamamlandı.

Ligin 14. haftasında Kırmızı Grup'ta liderliği elinde bulunduran Tuzlaspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Tuzlaspor, en yakın takipçisi Menemen Belediyespor'un dış sahada Pendikspor ile yaptığı maçı 1-1 berabere tamamlamasıyla liderliğini sürdürdü.

Beyaz Grup'ta 13. haftanın lideri Sarıyer, deplasmanda Keçiörengücü'ne 3-0 mağlup oldu. 14. haftaya ikinci sırada başlayan Sakaryaspor, rakip sahada Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u 5-2 mağlup ederek liderliğe yükseldi.

Ligde iki grupta 14. haftada oynanan karşılaşmaların ardından puan durumu şöyle:

Kırmızı Grup



TakımlarOGBMAYAVP


 --- --- --- --- --- --- --- ---
1. TUZLASPOR14 9 4 1 29 4 25 31
2. MENEMEN BELEDİYESPOR14 8 5 1 30 19 11 29
3. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR14 7 5 2 24 9 15 26
4. FATİH KARAGÜMRÜK14 8 2 4 26 17 9 26
5. ŞANLIURFASPOR14 7 4 3 18 16 2 25
6. PENDİKSPOR14 6 5 3 22 17 5 23
7. TARSUS İDMANYURDU14 6 4 4 24 21 3 22
8. KIRKLARELİSPOR14 5 3 6 17 18 -1 18
9. SİVAS BELEDİYESPOR14 5 3 6 15 18 -3 18
10. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ14 4 5 5 15 15 0 17
11. KAHRAMANMARAŞSPOR14 4 5 5 13 14 -1 17
12. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR14 4 4 6 16 20 -4 16
13. BUGSAŞ SPOR14 4 3 7 14 25 -11 15
14. ETİMESGUT BELEDİYESPOR14 3 5 6 13 20 -7 14
15. KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR14 2 7 5 19 25 -6 13
16. FETHİYESPOR14 1 8 5 11 19 -8 11
17. BANDIRMASPOR BALTOK14 2 4 8 15 28 -13 10
18. TOKATSPOR14 1 4 9 7 23 -16 7



Beyaz Grup



TakımlarOGBMAYAVP


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1. SAKARYASPOR14 10 2 2 28 11 17 32
2. SARIYER14 9 4 1 23 14 9 31
3. YILPORT SAMSUNSPOR14 9 3 2 20 10 10 30
4. KEÇİÖRENGÜCÜ14 8 4 2 22 14 8 28
5. KASTAMONUSPOR 196614 8 3 3 30 12 18 27
6. SANCAKTEPE BELEDİYESPOR14 8 3 3 24 9 15 27
7. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR14 8 0 6 23 21 2 24
8. UTAŞ UŞAKSPOR14 5 7 2 15 8 7 22
9. AMED SPORTİF FAALİYETLER14 5 3 6 16 14 2 18
10. HACETTEPE14 5 2 7 20 24 -4 17
11. GÜMÜŞHANESPOR14 2 9 3 17 18 -1 15
12. NİĞDE ANADOLU14 3 5 6 17 21 -4 14
13. İNEGÖLSPOR14 3 5 6 12 17 -5 14
14. EYÜPSPOR14 2 5 7 11 19 -8 11
15. BAYRAMPAŞA14 1 7 6 7 18 -11 10
16. ANKARA DEMİRSPOR14 1 4 9 10 21 -11 7
17. GAZİANTEPSPOR14 3 2 9 10 31 -21 -4
18. MANİSASPOR14 1 2 11 14 37 -23 -4


Not: Gaziantepspor'un 15, Manisaspor'un 9 puanı silindi. Manisa,Türkiye Futbol Federasyonu
25 Kasım 2018 Pazar 16:07



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