Futbol: Tff 2. Lig'de Görünüm

TFF
2. Lig'de gruplarda 14. hafta oynanan maçlarla tamamlandı.
Ligin 14. haftasında Kırmızı Grup'ta liderliği elinde bulunduran Tuzlaspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor
ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Tuzlaspor, en yakın takipçisi Menemen Belediyespor
'un dış sahada Pendikspor
ile yaptığı maçı 1-1 berabere tamamlamasıyla liderliğini sürdürdü.
Beyaz Grup'ta 13. haftanın lideri Sarıyer
, deplasmanda Keçiörengücü'ne 3-0 mağlup oldu. 14. haftaya ikinci sırada başlayan Sakaryaspor
, rakip sahada Bodrum
Belediyesi Bodrumspor'u 5-2 mağlup ederek liderliğe yükseldi.
Ligde iki grupta 14. haftada oynanan karşılaşmaların ardından puan durumu şöyle:
Kırmızı Grup
|
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
|1.
|TUZLASPOR
|14
|9
|4
|1
|29
|4
|25
|31
|2.
|MENEMEN BELEDİYESPOR
|14
|8
|5
|1
|30
|19
|11
|29
|3.
|MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
|14
|7
|5
|2
|24
|9
|15
|26
|4.
|FATİH KARAGÜMRÜK
|14
|8
|2
|4
|26
|17
|9
|26
|5.
|ŞANLIURFASPOR
|14
|7
|4
|3
|18
|16
|2
|25
|6.
|PENDİKSPOR
|14
|6
|5
|3
|22
|17
|5
|23
|7.
|TARSUS İDMANYURDU
|14
|6
|4
|4
|24
|21
|3
|22
|8.
|KIRKLARELİSPOR
|14
|5
|3
|6
|17
|18
|-1
|18
|9.
|SİVAS BELEDİYESPOR
|14
|5
|3
|6
|15
|18
|-3
|18
|10.
|DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|14
|4
|5
|5
|15
|15
|0
|17
|11.
|KAHRAMANMARAŞSPOR
|14
|4
|5
|5
|13
|14
|-1
|17
|12.
|ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|14
|4
|4
|6
|16
|20
|-4
|16
|13.
|BUGSAŞ SPOR
|14
|4
|3
|7
|14
|25
|-11
|15
|14.
|ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|14
|3
|5
|6
|13
|20
|-7
|14
|15.
|KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR
|14
|2
|7
|5
|19
|25
|-6
|13
|16.
|FETHİYESPOR
|14
|1
|8
|5
|11
|19
|-8
|11
|17.
|BANDIRMASPOR BALTOK
|14
|2
|4
|8
|15
|28
|-13
|10
|18.
|TOKATSPOR
|14
|1
|4
|9
|7
|23
|-16
|7
Beyaz Grup
|
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
|1.
|SAKARYASPOR
|14
|10
|2
|2
|28
|11
|17
|32
|2.
|SARIYER
|14
|9
|4
|1
|23
|14
|9
|31
|3.
|YILPORT SAMSUNSPOR
|14
|9
|3
|2
|20
|10
|10
|30
|4.
|KEÇİÖRENGÜCÜ
|14
|8
|4
|2
|22
|14
|8
|28
|5.
|KASTAMONUSPOR 1966
|14
|8
|3
|3
|30
|12
|18
|27
|6.
|SANCAKTEPE BELEDİYESPOR
|14
|8
|3
|3
|24
|9
|15
|27
|7.
|BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR
|14
|8
|0
|6
|23
|21
|2
|24
|8.
|UTAŞ UŞAKSPOR
|14
|5
|7
|2
|15
|8
|7
|22
|9.
|AMED SPORTİF FAALİYETLER
|14
|5
|3
|6
|16
|14
|2
|18
|10.
|HACETTEPE
|14
|5
|2
|7
|20
|24
|-4
|17
|11.
|GÜMÜŞHANESPOR
|14
|2
|9
|3
|17
|18
|-1
|15
|12.
|NİĞDE ANADOLU
|14
|3
|5
|6
|17
|21
|-4
|14
|13.
|İNEGÖLSPOR
|14
|3
|5
|6
|12
|17
|-5
|14
|14.
|EYÜPSPOR
|14
|2
|5
|7
|11
|19
|-8
|11
|15.
|BAYRAMPAŞA
|14
|1
|7
|6
|7
|18
|-11
|10
|16.
|ANKARA DEMİRSPOR
|14
|1
|4
|9
|10
|21
|-11
|7
|17.
|GAZİANTEPSPOR
|14
|3
|2
|9
|10
|31
|-21
|-4
|18.
|MANİSASPOR
|14
|1
|2
|11
|14
|37
|-23
|-4
Not: Gaziantepspor
'un 15, Manisaspor
'un 9 puanı silindi.
Manisa,Türkiye Futbol Federasyonu
25 Kasım 2018 Pazar 16:07