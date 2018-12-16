16 Aralık 2018, 21:39
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Futbol: Tff 2. Lig'de Görünüm

Futbol: Tff 2. Lig

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıyı Sakaryaspor lider tamamladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıyı Sakaryaspor lider tamamladı.

Ligde 17. hafta maçları tamamlandı. Haftanın son maçında Sakaryaspor, sahasında Yılport Samsunspor'la 2-2 berabere kalarak 39 puanla liderliğini sürdürdü.

TFF 2. Lig'de 17. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta puan durumu şöyle oluştu:

TakımlarOGBMAYAVP
1. SAKARYASPOR17 12 3 2 33 14 19 39
2. SARIYER17 11 5 1 28 17 11 38
3. YILPORT SAMSUNSPOR17 11 4 2 28 13 15 37
4. KEÇİÖRENGÜCÜ17 11 4 2 30 16 14 37
5. KASTAMONUSPOR 196617 10 3 4 34 15 19 33
6. SANCAKTEPE BELEDİYESPOR17 9 4 4 31 14 17 31
7. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR17 9 1 7 25 25 0 28
8. AMED SPORTİF FAALİYETLER17 7 3 7 21 15 6 24
9. UTAŞ UŞAKSPOR17 5 7 5 16 12 4 22
10. İNEGÖLSPOR17 5 5 7 18 21 -3 20
11. EYÜPSPOR17 5 5 7 17 20 -3 20
12. HACETTEPE17 5 4 8 25 30 -5 19
13. GÜMÜŞHANESPOR17 3 9 5 19 21 -2 18
14. NİĞDE ANADOLU17 4 6 7 18 22 -4 18
15. BAYRAMPAŞA17 1 7 9 7 22 -15 10
16. ANKARA DEMİRSPOR17 1 4 12 12 28 -16 7
17. MANİSASPOR17 2 2 13 15 45 -30 -1
18. GAZİANTEPSPOR17 3 2 12 11 38 -27 -10
Not: Gaziantepspor'un 21, Manisaspor'un 9 puanı silindi. Samsunspor,Sakaryaspor,Türkiye Futbol Federasyonu
16 Aralık 2018 Pazar 21:39



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