Futbol: Tff 2. Lig'de Görünüm

TFF
2. Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıyı Sakaryaspor
lider tamamladı.
Ligde 17. hafta maçları tamamlandı. Haftanın son maçında Sakaryaspor, sahasında Yılport Samsunspor
'la 2-2 berabere kalarak 39 puanla liderliğini sürdürdü.
TFF 2. Lig'de 17. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta puan durumu şöyle oluştu:
|
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|SAKARYASPOR
|17
|12
|3
|2
|33
|14
|19
|39
|2.
|SARIYER
|17
|11
|5
|1
|28
|17
|11
|38
|3.
|YILPORT SAMSUNSPOR
|17
|11
|4
|2
|28
|13
|15
|37
|4.
|KEÇİÖRENGÜCÜ
|17
|11
|4
|2
|30
|16
|14
|37
|5.
|KASTAMONUSPOR 1966
|17
|10
|3
|4
|34
|15
|19
|33
|6.
|SANCAKTEPE BELEDİYESPOR
|17
|9
|4
|4
|31
|14
|17
|31
|7.
|BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR
|17
|9
|1
|7
|25
|25
|0
|28
|8.
|AMED SPORTİF FAALİYETLER
|17
|7
|3
|7
|21
|15
|6
|24
|9.
|UTAŞ UŞAKSPOR
|17
|5
|7
|5
|16
|12
|4
|22
|10.
|İNEGÖLSPOR
|17
|5
|5
|7
|18
|21
|-3
|20
|11.
|EYÜPSPOR
|17
|5
|5
|7
|17
|20
|-3
|20
|12.
|HACETTEPE
|17
|5
|4
|8
|25
|30
|-5
|19
|13.
|GÜMÜŞHANESPOR
|17
|3
|9
|5
|19
|21
|-2
|18
|14.
|NİĞDE ANADOLU
|17
|4
|6
|7
|18
|22
|-4
|18
|15.
|BAYRAMPAŞA
|17
|1
|7
|9
|7
|22
|-15
|10
|16.
|ANKARA DEMİRSPOR
|17
|1
|4
|12
|12
|28
|-16
|7
|17.
|MANİSASPOR
|17
|2
|2
|13
|15
|45
|-30
|-1
|18.
|GAZİANTEPSPOR
|17
|3
|2
|12
|11
|38
|-27
|-10
Not: Gaziantepspor
'un 21, Manisaspor
'un 9 puanı silindi.
Samsunspor,Sakaryaspor,Türkiye Futbol Federasyonu
16 Aralık 2018 Pazar 21:39