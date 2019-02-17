Futbol: Tff 2. Lig'de Görünüm

TFF
2. Lig Kırmızı Grup'ta tamamlanan 22. hafta maçlarının ardından Tuzlaspor liderliğini sürdürdü.
Grupta 22. haftada Tuzlaspor, lig ikincisi Menemen Belediyespor
'a sahasında 3-1 yenilmesine rağmen averajla liderliğini devam ettirdi.
Kırmızı Grup'ta 22. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Menemen Belediyespor,Türkiye Futbol Federasyonu
|
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|
|-------------------------------
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
|1.
|TUZLASPOR
|22
|14
|4
|4
|44
|13
|31
|46
|2.
|MENEMEN BELEDİYESPOR
|22
|13
|7
|2
|48
|26
|22
|46
|3.
|FATİH KARAGÜMRÜK
|22
|12
|4
|6
|36
|24
|12
|40
|4.
|MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
|22
|10
|8
|4
|37
|17
|20
|38
|5.
|ŞANLIURFASPOR
|22
|10
|6
|6
|27
|24
|3
|36
|6.
|PENDİKSPOR
|22
|9
|6
|7
|32
|28
|4
|33
|7.
|ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|22
|9
|6
|7
|30
|26
|4
|33
|8.
|ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|22
|7
|8
|7
|24
|27
|-3
|29
|9.
|SİVAS BELEDİYESPOR
|22
|8
|5
|9
|26
|30
|-4
|29
|10.
|TARSUS İDMANYURDU
|22
|7
|7
|8
|29
|36
|-7
|28
|11.
|KAHRAMANMARAŞSPOR
|22
|7
|6
|9
|21
|27
|-6
|27
|12.
|BAK SPOR
|22
|6
|9
|7
|23
|32
|-9
|27
|13.
|KIRKLARELİSPOR
|22
|6
|6
|10
|25
|30
|-5
|24
|14.
|FETHİYESPOR
|22
|4
|10
|8
|24
|28
|-4
|22
|15.
|KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR
|22
|4
|10
|8
|30
|38
|-8
|22
|16.
|DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|22
|5
|5
|12
|19
|41
|-22
|20
|17.
|BANDIRMASPOR BALTOK
|22
|4
|6
|12
|24
|38
|-14
|18
|18.
|TOKATSPOR
|22
|2
|9
|11
|16
|30
|-14
|15
Kaynak: AA