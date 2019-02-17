17 Şubat 2019, 16:48
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Futbol: Tff 2. Lig'de Görünüm

Futbol: Tff 2. Lig

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta tamamlanan 22. hafta maçlarının ardından Tuzlaspor liderliğini sürdürdü.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta tamamlanan 22. hafta maçlarının ardından Tuzlaspor liderliğini sürdürdü.

Grupta 22. haftada Tuzlaspor, lig ikincisi Menemen Belediyespor'a sahasında 3-1 yenilmesine rağmen averajla liderliğini devam ettirdi.

Kırmızı Grup'ta 22. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAVP
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1. TUZLASPOR22 14 4 4 44 13 31 46
2. MENEMEN BELEDİYESPOR22 13 7 2 48 26 22 46
3. FATİH KARAGÜMRÜK22 12 4 6 36 24 12 40
4. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR22 10 8 4 37 17 20 38
5. ŞANLIURFASPOR22 10 6 6 27 24 3 36
6. PENDİKSPOR22 9 6 7 32 28 4 33
7. ETİMESGUT BELEDİYESPOR22 9 6 7 30 26 4 33
8. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR22 7 8 7 24 27 -3 29
9. SİVAS BELEDİYESPOR22 8 5 9 26 30 -4 29
10. TARSUS İDMANYURDU22 7 7 8 29 36 -7 28
11. KAHRAMANMARAŞSPOR22 7 6 9 21 27 -6 27
12. BAK SPOR22 6 9 7 23 32 -9 27
13. KIRKLARELİSPOR22 6 6 10 25 30 -5 24
14. FETHİYESPOR22 4 10 8 24 28 -4 22
15. KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR22 4 10 8 30 38 -8 22
16. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ22 5 5 12 19 41 -22 20
17. BANDIRMASPOR BALTOK22 4 6 12 24 38 -14 18
18. TOKATSPOR22 2 9 11 16 30 -14 15


Menemen Belediyespor,Türkiye Futbol Federasyonu
Kaynak: AA


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