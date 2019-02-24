24 Şubat 2019, 16:18
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Futbol: Tff 2. Lig'de Görünüm

Futbol: Tff 2. Lig

TFF 2. Lig'de 23. hafta maçlarının ardından Kırmızı Grup'ta Tuzlaspor liderliğini sürdürürken, Beyaz Grup'ta Keçiörengücü ilk sırayı devraldı.

TFF 2. Lig'de 23. hafta maçlarının ardından Kırmızı Grup'ta Tuzlaspor liderliğini sürdürürken, Beyaz Grup'ta Keçiörengücü ilk sırayı devraldı.

Ligde yapılan 23. hafta maçlarının ardından Kırmızı Grup'ta Tarsus İdmanyurdu'nu deplasmanda 3-0 yenen Tuzlaspor, 49 puan ve averajla Menemen Belediyespor'un önünde liderliğini devam ettirdi.

Beyaz Grup'ta ise haftaya lider giren Sakaryaspor, deplasmanda Niğde Anadolu'ya 1-0 mağlup oldu ve 48 puanda kaldı. Ankara Demirspor'u 4-1 yenen Keçiörengücü, puanını 50'ye çıkararak liderliğe yükseldi. Sakaryaspor üçüncü sıraya gerilerken, İnegölspor'u 3-0 yenen Yılport Samsunspor ikinciliğe çıktı.

Ligde 23. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

Kırmızı Grup

TakımlarOGBMAYAVP
1. TUZLASPOR23 15 4 4 47 13 34 49
2. MENEMEN BELEDİYESPOR23 14 7 2 50 27 23 49
3. FATİH KARAGÜMRÜK23 13 4 6 38 25 13 43
4. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR23 10 9 4 38 18 20 39
5. ŞANLIURFASPOR23 10 6 7 29 27 2 36
6. PENDİKSPOR23 9 7 7 33 29 4 34
7. ETİMESGUT BELEDİYESPOR23 9 6 8 30 27 3 33
8. SİVAS BELEDİYESPOR23 9 5 9 29 31 -2 32
9. BAK SPOR23 7 9 7 26 34 -8 30
10. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR23 7 8 8 25 29 -4 29
11. TARSUS İDMANYURDU23 7 7 9 29 39 -10 28
12. KIRKLARELİSPOR23 7 6 10 30 30 0 27
13. KAHRAMANMARAŞSPOR23 7 6 10 22 30 -8 27
14. FETHİYESPOR23 4 10 9 25 30 -5 22
15. KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR23 4 10 9 30 43 -13 22
16. BANDIRMASPOR BALTOK23 5 6 12 25 38 -13 21
17. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ23 5 5 13 20 44 -24 20
18. TOKATSPOR23 3 9 11 19 31 -12 18

- Beyaz Grup

TakımlarOGBMAYAVP
1. KEÇİÖRENGÜCÜ23 15 5 3 41 21 20 50
2. YILPORT SAMSUNSPOR23 15 4 4 37 18 19 49
3. SAKARYASPOR23 14 6 3 40 20 20 48
4. SARIYER23 14 6 3 40 22 18 48
5. KASTAMONUSPOR 196623 14 3 6 41 18 23 45
6. SANCAKTEPE BELEDİYESPOR23 10 6 7 35 21 14 36
7. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR23 11 3 9 35 29 6 36
8. AMED SPORTİF FAALİYETLER23 10 5 8 31 23 8 35
9. İNEGÖLSPOR23 10 5 8 28 27 1 35
10. NİĞDE ANADOLU23 8 7 8 31 27 4 31
11. UTAŞ UŞAKSPOR23 6 10 7 26 20 6 28
12. EYÜPSPOR23 7 6 10 23 28 -5 27
13. GÜMÜŞHANESPOR23 4 11 8 24 30 -6 23
14. HACETTEPE23 5 8 10 31 39 -8 23
15. BAYRAMPAŞA23 3 8 12 14 29 -15 17
16. ANKARA DEMİRSPOR23 4 4 15 22 38 -16 16
17. MANİSASPOR23 3 3 17 22 63 -41 -3
18. GAZİANTEPSPOR23 3 2 18 11 59 -48 -25
Not: Ligde Manisaspor'un 15, küme düşürülen Gaziantepspor'un ise 36 puanı silindi. Spor
Kaynak: AA


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