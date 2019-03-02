Futbol: Tff 2. Lig'de Görünüm

TFF
2. Lig'de tamamlanan 24. hafta maçlarının ardından gruplarda liderler değişmedi.
Ligde bugün oynanan müsabakalarda Kırmızı Grup lideri Tuzlaspor, deplasmanda Fethiyespor
ile 0-0 berabere kalmasına rağmen ikinci Menemen Belediyespor
'un Kahramanmaraşspor
'a 4-1 yenilmesiyle liderliğini korudu.
Beyaz Grup'ta ise Keçiörengücü, deplasmanda İnegölspor
'u 2-1 yendi ve puanını 53'e çıkararak liderlik koltuğunu muhafaza etti.
Gruplarda 24. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
Kırmızı Grup
|
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|TUZLASPOR
|24
|15
|5
|4
|47
|13
|34
|50
|2.
|MENEMEN BELEDİYESPOR
|24
|14
|7
|3
|51
|31
|20
|49
|3.
|FATİH KARAGÜMRÜK
|24
|14
|4
|6
|40
|26
|14
|46
|4.
|MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
|24
|11
|9
|4
|41
|18
|23
|42
|5.
|ŞANLIURFASPOR
|24
|11
|6
|7
|31
|27
|4
|39
|6.
|PENDİKSPOR
|24
|9
|8
|7
|34
|30
|4
|35
|7.
|ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|24
|9
|6
|9
|30
|29
|1
|33
|8.
|SİVAS BELEDİYESPOR
|24
|9
|6
|9
|30
|32
|-2
|33
|9.
|BAK SPOR
|24
|7
|10
|7
|27
|35
|-8
|31
|10.
|ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|24
|7
|9
|8
|25
|29
|-4
|30
|11.
|KAHRAMANMARAŞSPOR
|24
|8
|6
|10
|26
|31
|-5
|30
|12.
|TARSUS İDMANYURDU
|24
|7
|8
|9
|30
|40
|-10
|29
|13.
|KIRKLARELİSPOR
|24
|7
|6
|11
|31
|32
|-1
|27
|14.
|FETHİYESPOR
|24
|4
|11
|9
|25
|30
|-5
|23
|15.
|KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR
|24
|4
|11
|9
|31
|44
|-13
|23
|16.
|BANDIRMASPOR BALTOK
|24
|5
|6
|13
|25
|41
|-16
|21
|17.
|DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|24
|5
|6
|13
|20
|44
|-24
|21
|18.
|TOKATSPOR
|24
|3
|10
|11
|20
|32
|-12
|19
Beyaz Grup
|
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|KEÇİÖRENGÜCÜ
|24
|16
|5
|3
|43
|22
|21
|53
|2.
|YILPORT SAMSUNSPOR
|24
|16
|4
|4
|40
|18
|22
|52
|3.
|SARIYER
|24
|15
|6
|3
|41
|22
|19
|51
|4.
|SAKARYASPOR
|24
|14
|7
|3
|41
|21
|20
|49
|5.
|KASTAMONUSPOR 1966
|24
|15
|3
|6
|42
|18
|24
|48
|6.
|SANCAKTEPE BELEDİYESPOR
|24
|11
|6
|7
|37
|22
|15
|39
|7.
|BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR
|24
|12
|3
|9
|39
|32
|7
|39
|8.
|AMED SPORTİF FAALİYETLER
|24
|10
|6
|8
|32
|24
|8
|36
|9.
|İNEGÖLSPOR
|24
|10
|5
|9
|29
|29
|0
|35
|10.
|NİĞDE ANADOLU
|24
|8
|7
|9
|31
|28
|3
|31
|11.
|EYÜPSPOR
|24
|8
|6
|10
|26
|28
|-2
|30
|12.
|UTAŞ UŞAKSPOR
|24
|6
|10
|8
|27
|22
|5
|28
|13.
|GÜMÜŞHANESPOR
|24
|5
|11
|8
|28
|30
|-2
|26
|14.
|HACETTEPE
|24
|5
|8
|11
|31
|42
|-11
|23
|15.
|BAYRAMPAŞA
|24
|3
|8
|13
|17
|33
|-16
|17
|16.
|ANKARA DEMİRSPOR
|24
|4
|4
|16
|22
|39
|-17
|16
|17.
|MANİSASPOR
|24
|3
|3
|18
|22
|67
|-45
|-3
|18.
|GAZİANTEPSPOR
|24
|3
|2
|19
|11
|62
|-51
|-25
Not: Manisaspor
'un 15, küme düşürülen Gaziantepspor
'un ise 36 puanı silinmiştir.
Fethiyespor, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
Kaynak: AA